Επ’ αόριστον απεργία στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, με παγκύπρια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες ανέφεραν ότι η απεργία αποφασίστηκε έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες, διαβουλεύσεις και παρεμβάσεις, χωρίς να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Οι εργαζόμενοι ζητούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και την επίλυση δύο εκκρεμοτήτων: να διασφαλιστεί εισόδημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για εργαζομένους αορίστου χρόνου, οι οποίοι μένουν χωρίς μισθό και χωρίς πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας, και να εργοδοτηθούν άμεσα συνάδελφοί τους που, παρά την πολυετή υπηρεσία τους στα προγράμματα, παραμένουν άνεργοι.

Οι συντεχνίες κάλεσαν την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει συγκεκριμένες λύσεις. «Δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι να παραμένουν για μήνες χωρίς εισόδημα, ούτε συνάδελφοί τους με πολυετή προσφορά να οδηγούνται στην ανεργία», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία αποδίδει στην Κυβέρνηση την ευθύνη για τη συνέχιση και την κλιμάκωση της απεργίας. Ζήτησαν, παράλληλα, την κατανόηση και την αλληλεγγύη όσων φοιτούν στα προγράμματα, σημειώνοντας ότι ο αγώνας αφορά την αναβάθμισή τους προς όφελος της κοινωνίας.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, δήλωσε στη συγκέντρωση στη Λευκωσία ότι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται επειδή, όπως είπε, η Κυβέρνηση τους έχει αφήσει χωρίς εισόδημα από τον περασμένο Μάιο. «Είναι πέντε μήνες τώρα οι εργαζόμενοι χωρίς κανένα εισόδημα και έχουν βγει στη διαμαρτυρία για να ευαισθητοποιηθεί η Κυβέρνηση και να βρει μια λύση [...] ώστε να μπορούν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς», ανέφερε.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι συντεχνίες είχαν θέσει το ζήτημα από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ψηφίστηκε ο νόμος που ρυθμίζει την απασχόληση των εργαζομένων στα προγράμματα. Όπως ανέφερε, είχαν ζητήσει να έχουν πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας, όπως συνέβαινε από το 2023. Πρόσθεσε ότι από το 2013 έως το 2023 οι εργαζόμενοι απασχολούνταν με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν τους εξασφάλιζε εργασιακά ωφελήματα ή επίδομα ανεργίας για την περίοδο που τα προγράμματα δεν λειτουργούσαν το καλοκαίρι.

Ανέφερε ακόμη ότι οι συντεχνίες είχαν προτείνει είτε ετήσια συμβόλαια για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου είτε επίδομα αντίστοιχο με το ανεργιακό, καθώς, όπως είπε, οι συμβάσεις τους δεν θεωρούνταν ότι διακόπτονταν. Παρά τις συσκέψεις με κρατικές υπηρεσίες και την τελευταία συνάντηση στις 29 Ιουλίου, κατά την οποία τους είπαν ότι απαιτείται πολιτική απόφαση, δεν έχει εφαρμοστεί ρύθμιση, πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι είχαν επικοινωνήσει με την τότε υπουργό Παιδείας και τον υπουργό Εργασίας, οι οποίοι είχαν υποσχεθεί ότι θα αναζητούσαν λύση. «Σήμερα έχουμε 2 Νοεμβρίου και ακόμα να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ρύθμιση» για να έχουν εισόδημα οι εργαζόμενοι, ανέφερε.

Απαντώντας σε χαρακτηρισμό των διαμαρτυριών ως υπερβολικών από την υπουργό Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνου διερωτήθηκε αν είναι υπερβολικό να ζητούν οι εργαζόμενοι εισόδημα για να επιβιώσουν. Είπε ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει τη δήλωση, καθώς, κατά την άποψή του, δεν λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος.

Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ Λευκωσίας, Πάμπος Αναστασίου, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει έγκαιρα, σημειώνοντας ότι είχε υποσχεθεί προηγουμένως να λύσει το πρόβλημα. Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι οι υποχρεώσεις και τα δάνειά τους συνεχίζουν να τρέχουν.

Ο κ. Αναστασίου είπε ότι περίπου 130 συνάδελφοί τους παραμένουν χωρίς εργασία εδώ και πέντε με έξι μήνες. Υποστήριξε ότι, αντί να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες προκηρύξεις για τη στελέχωση των προγραμμάτων, τα τμήματα καλύπτονται από πρωινούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπερωριακά. Πρόσθεσε ότι, κατά τη θέση του, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο ορίζει ρητά ποιοι στελεχώνουν τα προγράμματα και ότι το κράτος παρατυπεί και παρανομεί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι έχουν διεκδικήσει τα δικαιώματά τους επί 12 χρόνια, στους δρόμους και στα δικαστήρια, και ότι η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών προέκυψε έπειτα από δικαστικές αποφάσεις. Είπε ότι, παρότι δόθηκαν προθεσμίες και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, δεν υπήρξε λύση. «Επειδή έχουμε δίκαιο, ο αγώνας αυτός θα κερδηθεί ακόμη μια φορά», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ