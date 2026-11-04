Σπουδές στη Βρετανία: Στο τραπέζι μείωση διδάκτρων για Κύπριους φοιτητές – Τι συμβουλεύει τους Κύπριους μαθητές ο Άδωνης Αμερικάνος (ηχητικό)

Μιλώντας την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Συμβούλων, Άδωνης Αμερικάνος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, ούτε βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν στις 20 Νοεμβρίου.

«Κανένας δεν ξέρει τι θα είναι αυτή η συμφωνία», σημείωσε, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία ενδέχεται να αποτελέσει την αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερα δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές.

Αντιδράσεις από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τον κ. Αμερικάνο, αντιδράσεις καταγράφονται από μεγάλα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα από ιδρύματα που ανήκουν στο Russell Group.

Όπως εξήγησε, πανεπιστήμια όπως το Imperial College και το Cardiff University προσελκύουν σήμερα διεθνείς φοιτητές που καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 30.000 έως 40.000 λιρών ετησίως.

Η ενδεχόμενη μείωση των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους στα επίπεδα που ισχύουν για τους Βρετανούς φοιτητές, δηλαδή περίπου 9.700 έως 10.000 λίρες, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα έσοδά τους.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εξήγησε ότι τα χαμηλότερα δίδακτρα δεν συνεπάγονται απαραίτητα οικονομικό όφελος για τα πανεπιστήμια, καθώς πολλά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ήδη οικονομικές δυσκολίες.

Όπως ανέφερε, περίπου τα μισά πανεπιστήμια της Βρετανίας βρίσκονται αντιμέτωπα με οικονομικές πιέσεις, ενώ τα δίδακτρα των εγχώριων φοιτητών δεν επαρκούν πάντοτε για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας τους.

Αντιδράσεις και από Βρετανούς φοιτητές

Ο κ. Αμερικάνος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις μερίδας Βρετανών φοιτητών, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με δάνεια για τη χρηματοδότηση των σπουδών τους.

Όπως εξήγησε, εκφράζεται προβληματισμός για το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν χαμηλότερα δίδακτρα στους Ευρωπαίους, χωρίς αντίστοιχα οφέλη για τους εγχώριους φοιτητές.

Για τον λόγο αυτό, εκτίμησε ότι ακόμη και εάν υπάρξει συμφωνία, δεν είναι βέβαιο ότι θα προβλέπει την πλήρη εξίσωση των διδάκτρων των Ευρωπαίων με εκείνα των Βρετανών.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί διαφορετική φόρμουλα, η οποία θα προσφέρει μειωμένο κόστος σπουδών χωρίς να εφαρμόζει απαραίτητα το ίδιο καθεστώς.

Από 25-30 πανεπιστήμια, μόλις 10 διατηρούν χαμηλότερα δίδακτρα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αμερικάνος στα πανεπιστήμια που εξακολούθησαν να προσφέρουν χαμηλότερα δίδακτρα σε Ευρωπαίους φοιτητές μετά το Brexit.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς από περίπου 25 έως 30 πανεπιστήμια που προσέφεραν τέτοιες διευκολύνσεις τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα έχουν απομείνει περίπου 10.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αύξηση των διδάκτρων μετά το Brexit έχει περιορίσει αισθητά τον αριθμό των Ευρωπαίων που επιλέγουν τη Βρετανία για τις σπουδές τους.

Τα ανταλλάγματα που ζητά η Βρετανία

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου συνέδεσε τις συζητήσεις για τα δίδακτρα με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, η βρετανική πλευρά επιδιώκει ανταλλάγματα σε ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Made in Europe», αλλά και η πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Κατά τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις αφορούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην εκπαίδευση.

«Δεν ξέρω πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις και αν οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να δώσουν όλα όσα θα ζητήσουν οι Βρετανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι πρέπει να κάνουν οι Κύπριοι μαθητές

Παρά την αβεβαιότητα, ο κ. Αμερικάνος συνέστησε στους Κύπριους μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στη Βρετανία να αρχίσουν από τώρα την αναζήτηση πανεπιστημίων.

Όπως εξήγησε, η προοπτική επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus από το 2027 ενδέχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω συμφωνίες και στον τομέα των διδάκτρων.

«Μπορεί αυτό να έρθει πολύ σύντομα και εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε, τονίζοντας ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι όσο και οι μαθητές και οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το ύψος των διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια τα επόμενα χρόνια.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Άδωνη Αμερικάνου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: