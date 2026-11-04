Μετά από δέκα χρόνια, πρεμιέρα για τα αγγλόφωνα προπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Από Ιατρική μέχρι Αστική Βιωσιμότητα

Το εξαετές αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής κοστίζει €25.000 τον χρόνο και δεν αναμένεται να δεχθεί περισσότερους από 30 φοιτητές. Ο καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου εξήγησε ότι ακολουθεί το ελληνόφωνο πρόγραμμα, με νοσοκομειακή εμπειρία από το πρώτο έτος, συμμετοχή στην έρευνα από το δεύτερο και εκπαίδευση σε προσομοιωτές. Συνέδεσε μάλιστα τη βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές.

Τα τρία τετραετή προγράμματα στη Διοίκηση και τις Οικονομικές Επιστήμες έχουν δίδακτρα €10.000 ετησίως. Στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, ο καθηγητής Ανδρέας Μηλιδώνης ανέδειξε τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση: περίπου 18 εταιρείες πρόσφεραν φέτος περισσότερες από 200 ευκαιρίες τοποθέτησης. Ο καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου, παρουσιάζοντας τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στάθηκε στις κατευθύνσεις διοίκησης, μάρκετινγκ και διοίκησης λειτουργιών, με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Για το πτυχίο Οικονομικών, ο αναπληρωτής καθηγητής Νικόλας Τσάκας υπογράμμισε τις ποσοτικές δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης από επιχειρήσεις έως υπουργεία και κεντρικές τράπεζες.

Το τριετές κοινό πτυχίο Αστικής Βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής συμμαχίας YUFE έχει δίδακτρα €5.300 ετησίως. Η καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Νάντια Χαραλάμπους εξήγησε ότι οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν σε έως τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αποκτώντας κοινό πτυχίο από οκτώ ιδρύματα. Το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με τους φοιτητές να εργάζονται πάνω σε πραγματικά προβλήματα πόλεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, βάσει ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, μέχρι τον Ιούλιο του 2027, με τελικές προσφορές τον Αύγουστο. Απαιτούνται απολυτήριο, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, αποτελέσματα αναγνωρισμένων εξετάσεων, προσωπική δήλωση και βιογραφικό. Για τα περισσότερα προγράμματα δεν ορίστηκε ακόμη αριθμός θέσεων -προτεραιότητα, τονίστηκε, είναι η ποιότητα. Ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον από σχολεία και συνδέσμους γονέων, ενώ προγραμματίζεται προβολή στο εξωτερικό με επισκέψεις σε σχολεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποίηση της κυπριακής διασποράς.

Οι περιορισμοί και το 2028

Ο πρύτανης αποκάλυψε ότι ένα ή δύο προγράμματα έμειναν εκτός λόγω των περιορισμών που επέβαλε η Βουλή. Προσβλέπει σε επέκταση το 2028, όταν, όπως εκτιμά, θα αποδειχθεί ότι τα αγγλόφωνα δεν λειτουργούν εις βάρος των ελληνόφωνων, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν επιδιώκεται η αριθμητική εξίσωσή τους.

Η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι τα προγράμματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η στελέχωση θα συνδυάζει υφιστάμενους ακαδημαϊκούς, νέους συναδέλφους και ειδικό προσωπικό, με τους διδάσκοντες των περισσότερων μαθημάτων ήδη σε μεγάλο βαθμό καθορισμένους.