Ύστερα από δέκα χρόνια συζητήσεων, αντιδράσεων και καθυστερήσεων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου άνοιξε την Τρίτη τη διαδικασία αιτήσεων για τα πρώτα πέντε αγγλόφωνα προπτυχιακά του προγράμματα. Οι σπουδές αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2027, με δίδακτρα από €5.300 έως €25.000 ετησίως και αξιολόγηση αιτήσεων σε συνεχή βάση, ακόμη και με προσφορά θέσεων υπό όρους. Ο πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης χαρακτήρισε την εξέλιξη καρπό προσπάθειας «δέκα και περισσότερων χρόνων». Τα προγράμματα, είπε, απευθύνονται σε ξένους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους φοιτητές, σε αποφοίτους ιδιωτικών σχολείων που μέχρι σήμερα επέλεγαν ιδιωτικά πανεπιστήμια ή το εξωτερικό. Για τους τελευταίους, υποστήριξε, η νέα δυνατότητα σημαίνει ότι μπορούν να παραμείνουν στην Κύπρο, επιλέγοντας αγγλόφωνες σπουδές σε δημόσιο πανεπιστήμιο, έστω και με δίδακτρα.
Μετά από δέκα χρόνια, πρεμιέρα για τα αγγλόφωνα προπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η πρώτη εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027, με ετήσια δίδακτρα έως €25.000. Η Ιατρική θα έχει έως 30 θέσεις. Ο πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης χαρακτήρισε την εξέλιξη καρπό προσπάθειας «δέκα και περισσότερων χρόνων»
Από Ιατρική μέχρι Αστική Βιωσιμότητα
Το εξαετές αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής κοστίζει €25.000 τον χρόνο και δεν αναμένεται να δεχθεί περισσότερους από 30 φοιτητές. Ο καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου εξήγησε ότι ακολουθεί το ελληνόφωνο πρόγραμμα, με νοσοκομειακή εμπειρία από το πρώτο έτος, συμμετοχή στην έρευνα από το δεύτερο και εκπαίδευση σε προσομοιωτές. Συνέδεσε μάλιστα τη βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές.
Τα τρία τετραετή προγράμματα στη Διοίκηση και τις Οικονομικές Επιστήμες έχουν δίδακτρα €10.000 ετησίως. Στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, ο καθηγητής Ανδρέας Μηλιδώνης ανέδειξε τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση: περίπου 18 εταιρείες πρόσφεραν φέτος περισσότερες από 200 ευκαιρίες τοποθέτησης. Ο καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου, παρουσιάζοντας τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στάθηκε στις κατευθύνσεις διοίκησης, μάρκετινγκ και διοίκησης λειτουργιών, με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Για το πτυχίο Οικονομικών, ο αναπληρωτής καθηγητής Νικόλας Τσάκας υπογράμμισε τις ποσοτικές δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης από επιχειρήσεις έως υπουργεία και κεντρικές τράπεζες.
Το τριετές κοινό πτυχίο Αστικής Βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής συμμαχίας YUFE έχει δίδακτρα €5.300 ετησίως. Η καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Νάντια Χαραλάμπους εξήγησε ότι οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν σε έως τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αποκτώντας κοινό πτυχίο από οκτώ ιδρύματα. Το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με τους φοιτητές να εργάζονται πάνω σε πραγματικά προβλήματα πόλεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, βάσει ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, μέχρι τον Ιούλιο του 2027, με τελικές προσφορές τον Αύγουστο. Απαιτούνται απολυτήριο, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, αποτελέσματα αναγνωρισμένων εξετάσεων, προσωπική δήλωση και βιογραφικό. Για τα περισσότερα προγράμματα δεν ορίστηκε ακόμη αριθμός θέσεων -προτεραιότητα, τονίστηκε, είναι η ποιότητα. Ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον από σχολεία και συνδέσμους γονέων, ενώ προγραμματίζεται προβολή στο εξωτερικό με επισκέψεις σε σχολεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποίηση της κυπριακής διασποράς.
Οι περιορισμοί και το 2028
Ο πρύτανης αποκάλυψε ότι ένα ή δύο προγράμματα έμειναν εκτός λόγω των περιορισμών που επέβαλε η Βουλή. Προσβλέπει σε επέκταση το 2028, όταν, όπως εκτιμά, θα αποδειχθεί ότι τα αγγλόφωνα δεν λειτουργούν εις βάρος των ελληνόφωνων, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν επιδιώκεται η αριθμητική εξίσωσή τους.
Η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι τα προγράμματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η στελέχωση θα συνδυάζει υφιστάμενους ακαδημαϊκούς, νέους συναδέλφους και ειδικό προσωπικό, με τους διδάσκοντες των περισσότερων μαθημάτων ήδη σε μεγάλο βαθμό καθορισμένους.
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