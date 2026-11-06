Τη συνέχιση της επ’ αόριστον απεργίας στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ αποφάσισε την Πέμπτη έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι οργανώσεις ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά τους για συνάντηση και να αναλάβει πρωτοβουλία για οριστική επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.
Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας, ενώ ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι, μετά τη μαζική απεργιακή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό την Πέμπτη και την επίδοση ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας, με στόχο να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μένουν χωρίς εισόδημα όταν δεν λειτουργούν τα προγράμματα, χωρίς να δικαιούνται επίδομα ανεργίας. «Απαιτείται άμεση και οριστική ρύθμιση του ζητήματος, περιλαμβανομένης της αναδρομικής κάλυψης για το καλοκαίρι του 2026», σημειώνεται.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά την άμεση στελέχωση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εκκρεμούν ακόμη οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης. Ως αποτέλεσμα, εργαζόμενοι που υπηρέτησαν για χρόνια στα προγράμματα παραμένουν χωρίς απασχόληση και εισόδημα.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σημειώνουν ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων μέσω διαλόγου και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ουσιαστικές λύσεις.
«Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων. Η διασφάλιση της εργασίας και ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος αποτελεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα», αναφέρεται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.