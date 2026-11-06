Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι, μετά τη μαζική απεργιακή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό την Πέμπτη και την επίδοση ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας, με στόχο να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μένουν χωρίς εισόδημα όταν δεν λειτουργούν τα προγράμματα, χωρίς να δικαιούνται επίδομα ανεργίας. «Απαιτείται άμεση και οριστική ρύθμιση του ζητήματος, περιλαμβανομένης της αναδρομικής κάλυψης για το καλοκαίρι του 2026», σημειώνεται.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την άμεση στελέχωση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εκκρεμούν ακόμη οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης. Ως αποτέλεσμα, εργαζόμενοι που υπηρέτησαν για χρόνια στα προγράμματα παραμένουν χωρίς απασχόληση και εισόδημα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σημειώνουν ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων μέσω διαλόγου και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ουσιαστικές λύσεις.

«Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων. Η διασφάλιση της εργασίας και ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος αποτελεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ