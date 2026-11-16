Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, προσφορά, μουσική και χορό πραγματοποιήθηκε στη Χλώρακα, στο πλαίσιο της 4ης Ετήσιας Φιλανθρωπικής Χοροεσπερίδας του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χλώρακας (ΣΚΕ Χλώρακας – Κέντρο Ενηλίκων).

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Azia Resort & Spa και πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνας Παύλου, η οποία τίμησε με την παρουσία της τη διοργάνωση και το έργο του Κέντρου Ενηλίκων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η χοροεσπερίδα αποτέλεσε μια όμορφη συνάντηση ανθρώπων που στηρίζουν έμπρακτα το έργο του Κέντρου, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται από χαμόγελα, συγκίνηση και διάθεση για προσφορά.

Στο επίκεντρο η στήριξη της τρίτης ηλικίας

Η διοργάνωση είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση του έργου και των δράσεων του Κέντρου Ενηλίκων Χλώρακας, το οποίο συνεχίζει να στηρίζει την τρίτη ηλικία, προσφέροντας δραστηριότητες, κοινωνική επαφή και ευκαιρίες δημιουργικής συμμετοχής.

Η βραδιά ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων, εθελοντών, επαγγελματιών και πολιτών, με κοινό σημείο αναφοράς την κοινωνική προσφορά.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, βουλευτές, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, κοινοτάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Πάφου και η Διευθύντρια των Επιμορφωτικών Κέντρων Πάφου. Χορός και μουσική κράτησαν τη βραδιά ζωντανή Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχαν οι χορευτικές και μουσικές παρουσιάσεις.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Κτήμα, με τον κ. Γιώργο Παπανικολάου και τη χορευτική του ομάδα, παρουσίασε ένα πρόγραμμα με έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία της ομάδας χορού του Κέντρου Ενηλίκων Χλώρακας.

Υπό την επιμέλεια της χοροδιδασκάλου Μαρίας Χαμπιαουρίδου, τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα θερμό χορευτικό πρόγραμμα, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Τη μουσική της βραδιάς ανέλαβε το μουσικό σχήμα «Δίας», δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για διασκέδαση και χορό και μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια πραγματική γιορτή κοινωνικής προσφοράς.

Σημαντική η συμβολή των χορηγών Καθοριστική για την πραγματοποίηση της φιλανθρωπικής χοροεσπερίδας ήταν και η στήριξη των χορηγών.

Στους υποστηρικτές της διοργάνωσης περιλαμβάνονται οι Aristo Development, κα Πόπη Αθηνοδώρου, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, καθώς και το Laura Beach Hotel – Leonardo. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Azia Resort & Spa και στην ιδιοκτήτρια, κα Δώρα Οικονομίδου, για την ευγενική χορηγία και τη φιλοξενία.

Η στήριξη των χορηγών, όπως τονίστηκε, συμβάλλει ουσιαστικά στη συνέχιση των δράσεων και του κοινωνικού έργου του Κέντρου Ενηλίκων Χλώρακας.

«Η προσφορά είναι αγάπη»

Η επιτυχία της βραδιάς αποδόθηκε στη συλλογική προσπάθεια του προσωπικού, του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεργατών και των εθελοντών του Κέντρου Ενηλίκων Χλώρακας.

Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν ξεκάθαρο η κοινωνική προσφορά μπορεί να γίνει δύναμη όταν στηρίζεται στη συνεργασία και στην αγάπη για τον άνθρωπο.

Με τη διοργάνωση αυτή, το ΣΚΕ Χλώρακας έστειλε για ακόμη μία φορά το μήνυμα ότι η στήριξη της τρίτης ηλικίας αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Μια βραδιά που συνδύασε τη διασκέδαση με την προσφορά και απέδειξε στην πράξη πως, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό, η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό έργο.