Η μάρτυρας, η οποία είχε εργαστεί με τον Στυλιανό όταν εκείνος φοιτούσε στη γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας, επέμεινε ότι το παιδί ερχόταν στο σχολείο λερωμένο, ενώ επανέλαβε ότι πίστευε τις αναφορές του για κακοποίηση από τον πατέρα του.

Κατά την αντεξέτασή της από τον συνήγορο υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου και πατέρα του Στυλιανού, Κωνσταντίνο Καζαντζή, η μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις της για τη συμπεριφορά, τη φυσική κατάσταση και τις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προέβη το σχολείο μετά τις αναφορές του.

Κατά την κυρίως εξέτασή της, η μάρτυρας είχε αναφέρει ότι ο Στυλιανός παρουσίαζε χαμηλή αυτοπεποίθηση, καθώς, όπως είπε, της έλεγε συχνά ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι δεν είναι καλός ή ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια δραστηριότητα στο μάθημα.

Κατά την αντεξέταση, ο κ. Καζαντζής υπέβαλε στη μάρτυρα ότι η χαμηλή αυτοπεποίθηση δεν είναι ασυνήθιστη στους ανθρώπους. Η ίδια απάντησε ότι η εκτίμησή της δεν βασιζόταν μόνο στις εκφράσεις του παιδιού, αλλά και στη γλώσσα του σώματός του, καθώς, όπως είπε, ήταν πάντοτε σκυφτός και με το βλέμμα χαμηλωμένο. Πρόσθεσε ότι οι δραστηριότητες που του ανέθετε ήταν προσαρμοσμένες στις δυνατότητές του και ότι, στα 25 χρόνια επαγγελματικής της εμπειρίας, δεν έχει συναντήσει πολλά παιδιά που εκφράζουν ανάλογες σκέψεις. Η ίδια συνέδεσε τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού με όσα, σύμφωνα με τις αναφορές του, βίωνε στο σπίτι.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Στυλιανός της έλεγε συχνά πως ήταν κουρασμένος, ότι δεν είχε ζεστό νερό για να κάνει μπάνιο όταν επέστρεφε από τη φάρμα και ότι άρμεγε τα ζώα μέχρι το πρωί.

Αναφερόμενη στις ενέργειες του σχολείου, είπε ότι για τις αναφορές του Στυλιανού ήταν ενήμερη η ομάδα αντιμετώπισης βίας και παραβατικότητας, στην οποία συμμετείχε και ο διευθυντής του σχολείου. Πρόσθεσε ότι, όταν ο Στυλιανός της έκανε αναφορές για περιστατικά βίας, ενημερώνονταν ο δάσκαλός του και ο διευθυντής, καθώς και η συνδετική λειτουργός του σχολείου.

Η μάρτυρας διαφώνησε με τη θέση του συνηγόρου ότι δεν προέβη σε επίσημη καταγγελία στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) ή στην Αστυνομία επειδή δεν πίστευε τις αναφορές του παιδιού. Είπε ότι πίστευε απόλυτα τον Στυλιανό και ότι ενήργησε εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

«Φυσικά και τις πίστευα και φυσικά ανησυχούσα για το παιδί. Ακολούθησα όλες τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσω, οι οποίες δεν περιλάμβαναν γραπτές καταγγελίες, αυτό το αναλάμβανε η συνδετική μας λειτουργός», σημείωσε.

Σε ερώτηση του κ. Καζαντζή κατά πόσο ο Στυλιανός είχε την εικόνα νηστικού παιδιού, η μάρτυρας απάντησε: «Φαινόταν από το βάρος του, από την κακουχία, από τους μαύρους κύκλους στα μάτια του, ο υποσιτισμός. Ήταν ένα παιδί που περνούσε κακουχίες». Σε άλλη ερώτηση κατά πόσο είχε μυϊκή ανάπτυξη, είπε ότι ήταν λιποβαρές παιδί.

Σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες του Στυλιανού, η μάρτυρας ανέφερε ότι το οικογενειακό περιβάλλον είχε επηρεάσει σοβαρά τη μαθησιακή, γνωστική και γλωσσική του ανάπτυξη. Εξήγησε ότι ένα περιβάλλον με περιορισμένα γλωσσικά ερεθίσματα, σε συνδυασμό με την έλλειψη σωστής διατροφής, επαρκούς ύπνου, σταθερού προγράμματος και ασφάλειας, μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη ενός παιδιού.

Απαντώντας στην υποβολή της υπεράσπισης ότι ο Στυλιανός ενδεχομένως να μην έλεγε την αλήθεια για όσα περιέγραφε σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής του, η μάρτυρας ανέφερε ότι ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν θα μπορούσε να επινοεί και να διατηρεί την ίδια αναληθή ιστορία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία, τα παιδιά εκείνης της ηλικίας συνήθως λένε ψέματα για να εντυπωσιάσουν, ενώ όσα βιώνουν κακοποίηση συχνά δυσκολεύονται να μιλήσουν για όσα περνούν, ενώ όταν μιλούν, το λένε σε πρόσωπα που εμπιστεύονται, αναζητώντας βοήθεια και προστασία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο Στυλιανός άρχισε να της μιλά για όσα βίωνε περίπου ενάμιση μήνα μετά τη γνωριμία τους. Απέρριψε, παράλληλα, τη θέση του συνηγόρου ότι ενδεχομένως να έλεγε ψέματα επειδή η μητέρα του δεν επιβεβαίωνε τις αναφορές του.

Σε άλλο σημείο, η μάρτυρας ανέφερε ότι το παιδί δεν είχε συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ερωτηθείσα από τον κ. Καζαντζή εάν είχε τύχει να το πλύνει, απάντησε ότι αυτό δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητές της ως λογοθεραπεύτριας. «Δεν μπορώ να χάνω μαθησιακό χρόνο ώστε να πλένω ένα παιδί το οποίο έπρεπε να πλυθεί με ζεστό νερό, με σαπούνι και σφουγγάρι, σε μπάνιο. Αυτά δεν γίνονται την ώρα της λογοθεραπείας στο σχολείο. Αυτές είναι δουλειές του σπιτιού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ακαθαρσίες που είχε το παιδί δεν έφευγαν με ένα απλό πλύσιμο.

Την ίδια ώρα, η μάρτυρας επανέλαβε ότι ο Στυλιανός της έλεγε συχνά για τον πατέρα του «άμα εν τον ακούω δέρνει με», «φοούμαι τον» και «κάμνω ό,τι μου λαλεί για να μεν με δέρει».

Σε σχέση με τα σημάδια στην πλάτη του Στυλιανού, τα οποία ο ίδιος της είχε πει ότι προκλήθηκαν από χτυπήματα του πατέρα του «με το κολάνι», ο κ. Καζαντζής υπέβαλε τη θέση ότι ενδεχομένως να προέρχονταν από χτυπήματα άλλων παιδιών στο σχολείο. Η μάρτυρας απάντησε ότι εκείνη την ημέρα δεν είχε σημειωθεί περιστατικό σχολικής βίας και ότι όλα τα διαλείμματα επιτηρούνταν από εκπαιδευτικούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο περιστατικό του Μαΐου της ίδιας σχολικής χρονιάς, όταν, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, ο Στυλιανός έφυγε από το σπίτι μετά από ξυλοδαρμό που, όπως της είχε αναφέρει, υπέστη από τον πατέρα του και περπάτησε όλη τη νύχτα μέχρι να φτάσει το πρωί στο σχολείο. Όπως είπε, η μητέρα του είχε μεταβεί στο σχολείο αναζητώντας τον, ενώ το παιδί έφτασε λίγο αργότερα. Απαντώντας στην υπόδειξη της υπεράσπισης ότι το περιστατικό δεν είχε συμβεί όπως της το περιέγραψε ο Στυλιανός, η μάρτυρας ανέφερε ότι τόσο η μητέρα όσο και το παιδί περιέγραψαν όσα είχαν συμβεί.

Πρόσθεσε ότι είδε τον Στυλιανό πολύ ταλαιπωρημένο, με χώματα στα πόδια και κόκκινα μάτια. «Η άποψή μου είναι σοβαρά αντικειμενική με αυτά που είδα», είπε.

Σε ό,τι αφορά την αναφορά ότι ο Στυλιανός της έλεγε «μακάρι να ήσουν η μάμμα μου», ο συνήγορος υπεράσπισης αμφισβήτησε ότι το παιδί είχε εκφράσει κάτι τέτοιο. Η μάρτυρας απάντησε ότι ο Στυλιανός της άφηνε σημειώματα στο ημερολόγιό της. Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατό του προσπάθησε να εντοπίσει κάποιο από αυτά, χωρίς όμως να τα καταφέρει. «Σκεφτείτε σε τι σημείο είχε φτάσει για να λέει σε μια δασκάλα που του έκανε μάθημα “μακάρι να ήσουν η μάμμα μου”», είπε. Όταν της υποδείχθηκε ότι ενδεχομένως το παιδί να αναζητούσε περισσότερη προσοχή από εκείνη, απάντησε: «Αν την είχε από το σπίτι του δεν θα τη ζητούσε από εμένα».

Τέλος, στη θέση της υπεράσπισης ότι οι γονείς του Στυλιανού του προσέφεραν όσα μπορούσαν, η μάρτυρας απάντησε: «Εμένα είναι η θέση μου ότι δεν του προσέφεραν ούτε τα ελάχιστα».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη, στις 11:00.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ