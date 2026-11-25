Μέσα από τα εκθέματα, τα ιστορικά κειμήλια, τις φωτογραφίες και τις προσωπικές μαρτυρίες εκπροσώπων των κατεχόμενων Δήμων, οι μαθητές γνώρισαν πτυχές της ζωής πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, τις παραδόσεις και τον πολιτιστικό πλούτο των κατεχόμενων περιοχών, καθώς και τις οδυνηρές συνέπειες του ξεριζωμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μεταλαμπάδευσης της αγάπης για την κατεχόμενη γη στις νεότερες γενιές.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η γνώση της ιστορίας και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος και ευθύνη. Γιατί η μνήμη δεν πρέπει να σβήσει και η κατεχόμενη γη δεν πρέπει να ξεχαστεί.