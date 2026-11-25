Μαθητές του Νικολαΐδειου Γυμνασίου, με τον βοηθό διευθυντή Γιάγκο Γιάγκου και την φιλόλογο Δήμητρα Γεωργιάδου, επισκέφθηκαν στην Πάφο την έκθεση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης», η οποία είναι αφιερωμένη στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις μνήμες των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου.
"Μνήμες Κατεχόμενης Γης "
Μέσα από τα εκθέματα, τα ιστορικά κειμήλια, τις φωτογραφίες και τις προσωπικές μαρτυρίες εκπροσώπων των κατεχόμενων Δήμων, οι μαθητές γνώρισαν πτυχές της ζωής πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, τις παραδόσεις και τον πολιτιστικό πλούτο των κατεχόμενων περιοχών, καθώς και τις οδυνηρές συνέπειες του ξεριζωμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μεταλαμπάδευσης της αγάπης για την κατεχόμενη γη στις νεότερες γενιές.
Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η γνώση της ιστορίας και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος και ευθύνη. Γιατί η μνήμη δεν πρέπει να σβήσει και η κατεχόμενη γη δεν πρέπει να ξεχαστεί.
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