Χωρίς συμφωνία, αλλά με τη νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ανά χείρας, αποχώρησαν από το Προεδρικό οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η γνωμάτευση, που αφορά το επίμαχο ζήτημα της μονιμοποίησης εκπαιδευτικών χωρίς νέες εξετάσεις, θα τεθεί πλέον στο μικροσκόπιο των νομικών συμβούλων των οργανώσεων, οι οποίες καλούνται να επανέλθουν με εισηγήσεις που να μπορούν να σταθούν νομικά.
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Στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τη μονιμοποίηση. Νέα συνάντηση με την υπουργό την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να έχουν γεφυρωθεί οι διαφωνίες.
Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο δεν φαίνεται να άλλαξε, τουλάχιστον επί του παρόντος, τις θέσεις των δύο πλευρών. Ωστόσο, δόθηκε περιθώριο για νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, με συνάντηση εκπαιδευτικών οργανώσεων και υπουργού Παιδείας να αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.
«Η σύγκρουση δεν είναι αυτοσκοπός»
Μιλώντας μετά τη συνάντηση, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι οι οργανώσεις είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν στον Πρόεδρο τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, εστιάζοντας σε δύο ζητήματα: τη συνέχιση της εργοδότησης όσων ήδη υπηρετούν στα δημόσια σχολεία και τη διασφάλιση της προοπτικής μονιμοποίησής τους.
Όπως εξήγησε, η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα θα μελετηθεί τόσο από τις οργανώσεις όσο και από τους νομικούς τους συμβούλους, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει εναλλακτική εισήγηση που θα μπορούσε να βελτιώσει την κυβερνητική πρόταση χωρίς να προσκρούει σε νομικά ζητήματα.
Η ίδια απέφυγε να προαναγγείλει απεργιακά μέτρα, επισημαίνοντας ότι όσα συζητήθηκαν θα μεταφερθούν πρώτα στα συλλογικά όργανα. «Η σύγκρουση δεν είναι αυτοσκοπός», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι οργανώσεις συνεχίζουν να διεκδικούν τα συμφέροντα των μελών τους.
Η Μύρια Βασιλείου χαρακτήρισε θετικό το κλίμα της συνάντησης, απέφυγε όμως να μιλήσει για ουσιαστική πρόοδο. Όπως σημείωσε, το κατά πόσο μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφωνίες θα διαφανεί από τα βήματα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.
«Δεν μπορούμε να παρανομήσουμε»
Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος παρέδωσε στις οργανώσεις τη νομική γνωμάτευση, σημειώνοντας ότι πλέον αναμένει τις δικές τους εισηγήσεις.
Σύμφωνα με την υπουργό, στη συνάντηση τέθηκαν εκ νέου τα αιτήματα για μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις και κατάργηση της αναλογίας 50%-50% στο νέο σύστημα διορισμών.
«Δεν θέλουμε εντάσεις, δεν θέλουμε συγκρούσεις, από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παρανομήσουμε», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αιτήματα που προσκρούουν στη νομιμότητα.
Η υπουργός υποστήριξε ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές αλλαγές στην αρχική πρόταση και ότι το ειδικό μητρώο καλύπτει σχεδόν όλους όσοι εργάζονται σήμερα στα σχολεία. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση αφορά και τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις διορισίμων, καθώς και τους νέους αποφοίτους που επιδιώκουν να εισέλθουν στο επάγγελμα.
Σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, οι οργανώσεις αναμένεται να επανέλθουν με τυχόν νέες εισηγήσεις μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης του Προέδρου, εφόσον χρειαστεί.
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