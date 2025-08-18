Το νέο σύστημα διορισμού συμβασιούχων εκπαιδευτικών «καταργεί» τον κατάλογο; (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Παρόλο που στόχος ήταν η καλύτερη και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, το νέο σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας για διορισμό συμβασιούχων εκπαιδευτικών φαίνεται να δημιούργησε παρανοήσεις, αδικίες, αναστάτωση - κάποιοι μιλούν για αναξιοκρατίας και ανισότητα, ενώ ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν νομικά μέτρα (ενστάσεις με δικηγόρους).



Σύμφωνα με αναφορές εκπαιδευτικών, δεν ήταν σε γνώση τους ότι η μη ικανοποίηση των προτιμήσεων τους -που τους ζητούσε το νέο σύστημα- σήμαινε ταυτόχρονα και μη διορισμό. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δήλωσαν συγκεκριμένες προτιμήσεις, τελικά πήραν διορισμό ασχέτως εάν ο αριθμός τους στον κατάλογο ήταν μεγαλύτερος από τους άλλους που έμειναν αδιόριστοι λόγω δήλωσης προτίμησης.



Επίσης, οι υποψήφιοι υπέβαλαν αιτήσεις χωρίς να γνωρίζουν τις διαθέσιμες περιοχές, οδηγώντας τον… εαυτό τους στην ανεργία, λόγω πλήρωσης όλων των θέσεων τής προτίμησης τους από προηγούμενους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη ενημέρωσης των υποψηφίων σε περίπτωση μη ικανοποίησης των προτιμήσεών τους, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός, χωρίς ειδοποίηση ή εναλλακτική πρόταση.



Επιπλέον, στους διορισμούς δεν λήφθηκαν υπόψη «σοβαροί λόγοι», με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός που δήλωσε συγκεκριμένη περιοχή ως προτίμηση για διορισμό, για λόγους οικογενειακούς ή υγείας ή αναπηρίας κλπ, στο τέλος δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του και έμεινε και άνεργος.

Η πρόεδρος της συντεχνίας των δασκάλων (ΠΟΕΔ), Μύρια Βασιλείου, ανέφερε σχετικά ότι το σύστημα διορισμού συμβασιούχων, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος, προσπάθησε να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις τοποθετήσεις τους σε σχολεία, αλλά στο τέλος δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, η κα Βασιλείου παραδέχθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις έμειναν αδιόριστοι εκπαιδευτικοί επειδή καλύφθηκαν οι επιλογές/προτιμήσεις τους από άλλους, ενώ διορίστηκαν νεότεροι στον κατάλογο με περισσότερες επιλογές.



Ακούστε την παρέμβαση τής Μύριας Βασιλείου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

