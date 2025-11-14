Το SEEDS καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση στα σχολεία της Κύπρου και της Ισπανίας

Ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Seeds, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε σχολεία της Κύπρου και της Ισπανίας, φέρνοντας τους μαθητές πιο κοντά στη φύση μέσα από την τέχνη και τη δημιουργική μάθηση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους κυπριακούς οργανισμούς Omnia και Νεφελες, σε συνεργασία με το ισπανικό δημοτικό σχολείο CEIP Ambra, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχοι του προγράμματος

Το SEEDS στοχεύει να ενδυναμώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων που συνδυάζουν:

Οικο-Τέχνη

Οικο-Ψυχολογία

Οικο-Εκπαίδευση

Για κάθε ένα από τα τρία βασικά κεφάλαια, το πρόγραμμα προσφέρει αναλυτική θεωρία, αλλά και προτεινόμενες δραστηριότητες και ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν άμεσα το υλικό στη σχολική τάξη.

Επιτυχία στα σχολεία και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε σχολεία της Κύπρου και της Ισπανίας, με ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τους προηγούμενους μήνες, εκπαιδευτικοί από την Κύπρο συμμετείχαν σε μία διακρατική εκπαίδευση στην Ισπανία, συνεργαζόμενοι στενά με τους εκεί συναδέλφους τους, για την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του SEEDS.

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό του SEEDS είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας seeds-education.eu

Αυτή τη στιγμή προσφέρεται στα αγγλικά, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά και στα ισπανικά, διευρύνοντας την πρόσβαση για εκπαιδευτικούς, σχολεία αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ένα κάλεσμα προς την εκπαιδευτική κοινότητα

Το SEEDS καλεί τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν το υλικό, να το αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς που σκέφτεται δημιουργικά, συνεργατικά και οικολογικά.

Περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν υλικό: seeds-education.eu









