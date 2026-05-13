«Χωρίς άδειες έγιναν εργασίες στη Τρόζενα»: ΕΟΑ Λεμεσού και Τμήμα Περιβάλλον επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του «Π»

Πλήρη επιβεβαίωση του χθεσινού πρωτοσέλιδου ρεπορτάζ του «Π» για την Τρόζενα, με τον ΕΟΑ Λεμεσού και το Τμήμα Περιβάλλοντος να επιβεβαιώνουν με δημόσιες τοποθετήσεις τους παρανομίες στο έργο και εκτέλεση εργασιών χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού μιλώντας χθες στο ΡΙΚ, αναφέρθηκε σε παράνομες εργασίες που έχουν διαπιστωθεί να έχουν ξεκινήσει χωρίς άδειες και ότι ο προσανατολισμός του οργανισμού είναι να προχωρήσει με διάταγμα για αναστολή τους, επιβάλλοντας την πολεοδομική νομοθεσία.

Το θέμα αφορά τη μεγάλη ανάπτυξη που προωθεί ξένος επενδυτής στο εγκαταλελειμμένο οικισμό της Τρόζενας, στην επαρχία Λεμεσού, περιοχή που εμπίπτει σε ζώνη προστασίας Natura 2000 και θεωρείται περιβαλλοντικά ιδιαίτερα ευαίσθητη. Μετά τα δημοσιεύματα που φανέρωναν παράνομες εργασίες, κινητοποιήθηκε το Τμήμα Περιβάλλοντος και ο ΕΟΑ Λεμεσού, με λειτουργούς του πρώτου να έχουν ήδη επισκεφθεί τη Τρόζενα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, δήλωσε πως έχουν ήδη δοθεί οδηγίες προς τους αρμόδιους λειτουργούς του οργανισμού για επιβολή της πολεοδομικής τάξης, στις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες χωρίς αδειοδότηση. Όπως ανέφερε, εντός των επόμενων ημερών, κλιμάκιο του ΕΟΑ θα μεταβεί στην περιοχή, για επιτόπια εξέταση της κατάστασης, παραδεχόμενος όμως ότι υπάρχουν παρανομίες.

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λεμεσού φαίνεται να προκρίνει την εκπόνηση ενός συνολικού ρυθμιστικού σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή. Σύμφωνα με τον κ. Τσουλόφτα, η προσέγγιση του θέματος θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς πρόκειται για συνολική ανάπλαση του οικισμού και απαιτείται καθορισμός ενός ευρύτερου πλαισίου ανάπτυξης μέσα από master plan, ώστε να διασφαλιστεί ολιστική και ορθή αξιολόγηση του έργου.

Από την πλευρά του Τμήματος Περιβάλλοντος, η αναπληρώτρια διευθύντρια Έλενα Στυλιανοπούλου, με δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, επιβεβαίωσε επίσης ότι έχουν διαπιστωθεί εργασίες στον οικισμό και ξεκαθάρισε πως ο ΕΟΑ Λεμεσού, ως αρμόδια αρχή, οφείλει να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να ανασταλούν οι εργασίες όπου δεν έχουν δοθεί άδειες, ώστε να αποσαφηνιστεί η συνολική εικόνα του έργου και να εξεταστεί τι απαιτείται για νόμιμη και ολοκληρωμένη αδειοδότηση.

Η ίδια αποκάλυψε ότι, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος αιτήσεις για δώδεκα επιμέρους έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, ενώ η μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση. Υπέδειξε, μάλιστα, ότι η αξιολόγηση καθίσταται δυσκολότερη όταν προηγούνται παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, αφού για να γίνει σωστή εκτίμηση απαιτείται γνώση της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής.

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, περιλαμβάνει κατοικίες, κατασκηνωτικούς χώρους, οινοποιείο και εστιατόριο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αναζωογόνηση της υπαίθρου μπορεί να προχωρήσει μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, χωρίς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και με ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό, λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας της περιοχής.