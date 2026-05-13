Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια «κακή συμφωνία» με το Ιράν

Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής, όπως ανέφεραν στο CNN πολλές ισραηλινές πηγές.

Μια συμφωνία που θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανέπαφο, παρακάμπτοντας ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η υποστήριξη σε περιφερειακούς υποστηρικτές, θα οδηγούσε το Ισραήλ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή, ανέφεραν οι πηγές.

Στις αρχές του πολέμου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να καταστρέψουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, να τερματίσουν τη στήριξή του προς περιφερειακούς υποστηρικτές και να κλείσουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, ώστε να μην μπορέσει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, δέκα εβδομάδες μετά, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο -συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλων- και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συζητήσεις ανέφερε ότι το Ισραήλ κατανοεί ότι οι πύραυλοι και οι αντιπρόσωποι «πιθανώς δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο συζήτησης», καθώς δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα αρχικά διπλωματικά σχέδια, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου δίνει προτεραιότητα στο ουράνιο ως την πιο άμεση απειλή.

Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας εν όψει ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. «Θα είμαστε ευχαριστημένοι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα είμαστε ευχαριστημένοι αν συνεχιστεί η πολιορκία του Ορμούζ και θα είμαστε ευχαριστημένοι αν το Ιράν δεχτεί μερικές ακόμη επιθέσεις», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στον Τραμπ.

Η κλιμάκωση της έντασης, σημείωσε, αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο «αν οι Ιρανοί συνεχίσουν να παίζουν παιχνίδια και να καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις».

Πηγή: CNN.com/ert