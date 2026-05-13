ΠΑΣΥΔΥ προς Μάκη Κεραυνό: «Ναι» σε εξορθολογισμό, «όχι» σε μειώσεις μισθών και ωφελημάτων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

«Συμφωνούμε με την ανάγκη να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση με ψηφιοποίηση, ωστόσο δεν θα δεχθούμε μειώσεις μισθών και ωφελημάτων», δηλώνει στον «Π» ο γ.γ. της συντεχνίας, Στράτης Ματθαίου

Η ΠΑΣΥΔΥ δεν πρόκειται να δεχθεί μειώσεις μισθών και ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, διαμηνύει ο γ.γ. της συντεχνίας, Στράτης Ματθαίου.

Σε δηλώσεις του στον «Π», με αφορμή τις αναφορές του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού ότι θα υπάρξει εξορθολογισμος του κρατικού μισθολογίου, επεσήμανε ότι συμφωνούν με τον εξορθολογισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μειώσεις μισθών και ωφελημάτων.

«Συμφωνούμε με την ανάγκη να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση με ψηφιοποίηση, ωστόσο δεν θα δεχθούμε μειώσεις μισθών και ωφελημάτων», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, υπάρχει πρόβλημα στην πλήρωση θέσεων στο δημόσιο, ειδικότερα για τις κλίμακες Α2, Α5 και Α7, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να βρεθεί λύση καθώς δεν βρίσκουμε κόσμο να δουλέψει».

«Προσερχόμαστε στο διάλογο με καλή θέληση. Θα μελετήσουμε τρόπους για να δοθούν κίνητρα προκειμένου η απασχόληση στις χαμηλές κλίμακες να γίνει πιο ελκυστική», επεσήμανε όπως πχ η κατάργηση του 10% που ισχύει για τις νέες προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία.

Μιλώντας στο 63ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, ο κ. Ματθαίου αναφέρθηκε και στη δύσκολη συγκυρία, εν μέσω γεωπολιτικών κρίσεων, ακρίβειας και οικονομικών πιέσεων, τονίζοντας ότι η ΠΑΣΥΔΥ αντιλαμβάνεται τις συνθήκες και δεν προτίθεται να υποβάλει αιτήματα που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

«Δεν θα ανεχτούμε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εξελίξεις ως πρόσχημα για την όποια παρέμβαση ή αλλοίωση στα δικαιώματα και ωφελήματα των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία», υπέδειξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στο συνέδριο της συντεχνίας, εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εξορθολογισμός του κρατικού μισθολογίου και συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του, διατηρώντας παράλληλα τον διάλογο με τις συντεχνίες και ειδικά την ΠΑΣΥΔΥ.

«Ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, μόνο υπέρ των καλώς νοούμενων συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να λειτουργήσει, αφού θα θωρακίσει τα κεκτημένα, αποκλείοντας οποιοδήποτε μελλοντικό κίνδυνο αμφισβήτησης ή επανα-διαπραγμάτευσης, όπως είχε γίνει στο παρελθόν», σημείωσε. 

