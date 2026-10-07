Βροχερό είναι το σκηνικό που επικρατεί σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές των ορεινών της Κύπρου.
Βροχές στα ορεινά της Κύπρου: Βίντεο από την Ορά της Λάρνακας - Δείτε την πρόγνωση του καιρού
Οι βροχοπτώσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα του καιρού, με το σκηνικό να καταγράφεται και στην Ορά της επαρχίας Λάρνακας.
Οι βροχοπτώσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα του καιρού, με το σκηνικό να καταγράφεται και στην Ορά της επαρχίας Λάρνακας.
Στα βίντεο αποτυπώνεται η βροχή στην περιοχή, καθώς ο καιρός παρουσιάζει μεταβολή στα ορεινά.
Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.
Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή οι αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και στα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο και θα κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα:
- Λευκωσία: μέγιστη 28°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 53%.
- Αεροδρόμιο Λάρνακας: μέγιστη 28°C, ελάχιστη 19°C, σχετική υγρασία 60%.
- Λεμεσός: μέγιστη 28°C, ελάχιστη 18°C, σχετική υγρασία 55%.
- Αεροδρόμιο Πάφου: μέγιστη 28°C, ελάχιστη 18°C, σχετική υγρασία 54%.
- Φρέναρος: μέγιστη 28°C, ελάχιστη 18°C, σχετική υγρασία 51%.
- Πρόδρομος: μέγιστη 18°C, ελάχιστη 9°C, σχετική υγρασία 90%.
- Πόλις Χρυσοχούς: μέγιστη 27°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 63%
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.