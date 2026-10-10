Σύννεφα, βροχές και καταιγίδες – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Τετάρτη.

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Αργότερα ωστόσο, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.