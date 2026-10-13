Φίλοι του Ακάμα: Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει τις καταγγελίες για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Σε ανακοίνωσή τους, οι «Φίλοι του Ακάμα» αναφέρουν ότι, σύμφωνα με την έκθεση, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία τα αποτελέσματα διοικητικών ερευνών για εκτεταμένες παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων. Υποστηρίζουν επίσης ότι από τον Δεκέμβριο του 2023 δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση των επιπτώσεων των έργων.

Η Οργάνωση αναφέρεται ακόμη σε προβλήματα που αφορούν τη διεύρυνση του μονοπατιού Λουτρών–Φοντάνα Αμορόζα, παράνομα υποστατικά, καθώς και οχετούς και γεφύρια που, όπως υποστηρίζει, προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά. Παράλληλα, επικρίνει τη στάση των αρμόδιων τμημάτων.

Οι «Φίλοι του Ακάμα» καλούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος να προχωρήσει σε συνολική επανεξέταση των σχεδιασμών. Υποστηρίζουν ότι η συνέχιση των κατασκευών με τους ίδιους ή παρόμοιους σχεδιασμούς, με επιχείρημα τις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην περιοχή. Επισημαίνουν επίσης ότι απουσιάζουν ειδικοί στόχοι διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, καθώς και συγκροτημένος σχεδιασμός βάσει των προδιαγραφών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Πηγή: ΚΥΠΕ