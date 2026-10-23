Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, καθώς και του προσωπικού του Δήμου, στο ζήτημα της συσσώρευσης σκουπιδιών στη Λεωφόρο Ελλάδος, μετά τη σχετική δημοσίευση και τις επισημάνσεις για την απαράδεκτη εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή.
Άμεση παρέμβαση Δημαρχεύοντα Πάφου στη Λεωφόρο Ελλάδος μετά τις καταγγελίες για τα σκουπίδια
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κυριακού πρόεδρο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας , η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, έπειτα από την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των τοπικών αρχών στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
Ο κ. Κυριακού εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δημαρχεύοντα και το προσωπικό του Δήμου Πάφου για την άμεση κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστούν οι εκστρατείες καθαριότητας σε ολόκληρη την πόλη.
Την ίδια ώρα, κάλεσε τον Δήμο να εντείνει τις προσπάθειές του και να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Στόχος, όπως τονίζεται, είναι μια καθαρή Πάφος, για την οποία θα μπορούν όλοι οι πολίτες να αισθάνονται περήφανοι.
Η καθαριότητα αποτελεί δείκτη πολιτισμού, αλλά και συλλογική ευθύνη, τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και των ίδιων των πολιτών.
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