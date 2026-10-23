Πάλμας: Εντάσσεται δεύτερο πολεμικό πλοίο από το Ισραήλ στην κυπριακή φαρέτρα – Πότε αρχίζουν τα έργα στις στρατιωτικές βάσεις

Φιλοξενούμενος σε εκπομπή του κρατικού καναλιού, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για την αγορά νέου πολεμικού πλοίου.

«Την άλλη εβδομάδα θα υπογράψουμε το συμβόλαιο για ένα πλοίο το οποίο έχουμε αγοράσει από τους Ισραηλινούς», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πλοίο ανοικτής θαλάσσης, αντίστοιχο με αυτό που διαθέτει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε, με την απόκτησή του η Κύπρος θα διαθέτει δύο τέτοια πλοία, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Έργα στις στρατιωτικές βάσεις από το 2027

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της ναυτικής βάσης, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι «η φιλοδοξία μας είναι περί το τέλος της άνοιξης του 2027 να ξεκινήσουμε τα έργα».

Ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία με εταιρεία από την Ελλάδα για την εκπόνηση της μελέτης αναβάθμισης της ναυτικής βάσης, η οποία θα αποκτήσει δυνατότητα φιλοξενίας πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εκσυγχρονισμό της αεροπορικής βάσης. Τα έργα θα υλοποιούνται σταδιακά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Εξοπλιστικά ύψους 1,18 δισ. ευρώ

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού κανονισμού, μέσω του οποίου έχει εγκριθεί ποσό 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την απόκτηση ενός ή δύο πρόσθετων εξοπλιστικών συστημάτων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναφερόμενος, τέλος, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Πάλμας υποστήριξε ότι δεν διαθέτει κανένα νομικό έρεισμα, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προχωρήσει στα πρώτα διαβήματα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.