Ένα κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε ταχυδρομικό δέμα - Συνελήφθη 42χρονος επ αυτοφώρω (φώτος)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ΥΚΑΝ (Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων), έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν τον 42χρονο σε ταχυδρομικό γραφείο στη Λευκωσία τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε περίπου ένα κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

ΔΑΟΕ – Εντοπισμός και κατάσχεση περίπου ενός κιλού κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – Σύλληψη 42χρονου. https://t.co/JfIyYEJN5c https://t.co/4JzCVdkH01 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 23, 2026

Το δέμα κατασχέθηκε ως τεκμήριο, ενώ οι ανακριτές παρέλαβαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο ύποπτος.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 42χρονου, όπου εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, διάφορα έγγραφα και ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία επίσης παραλήφθηκαν για σκοπούς διερεύνησης.

Ο 42χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λευκωσίας.