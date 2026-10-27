Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας: Έρχεται από την Ελλάδα και «χτυπά» την Κύπρο από απόψε η κακοκαιρία - Καταιγίδες, χαλάζι και βουτιά της θερμοκρασίας

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται απόψε, Τρίτη, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί την Τετάρτη και θα κορυφωθεί την Πέμπτη, οπότε δεν αποκλείεται οι βροχοπτώσεις να είναι κατά τόπους έντονες ή παρατεταμένες.

Ήρθε και η Κίτρινη Προεδοποίηση

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται και η εκδήλωση χαλαζόπτωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν παροδικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Απόψε οι πρώτες καταιγίδες - Ίσως χαλάζι την Τετάρτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά σε άλλες περιοχές. Στο ανατολικό μισό αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έντασης 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη το σκηνικό θα γίνει περισσότερο φθινοπωρινό, με κυρίως συννεφιασμένο καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, τους 23 στα δυτικά και βόρεια και τους 15 στα ψηλότερα ορεινά.

Η Πέμπτη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η ημέρα με τη μεγαλύτερη αστάθεια, καθώς προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζιού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, υποχωρώντας κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές.

Από την Παρασκευή το σκηνικό αρχίζει να βελτιώνεται, αν και δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά νωρίς το απόγευμα. Παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο και να επιστρέφει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.