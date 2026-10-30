Μειωμένα τα τουριστικά έσοδα τον Αύγουστο κατά 3,4% λόγω Βρετανικής αγοράς- Πόσα ξόδεψαν οι τουρίστες

Οι δαπάνες ανά χώρα

Η μείωση των τουριστικών εσόδων επηρεάζεται από την μείωση της κατά κεφαλή δαπάνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παραμένει η μεγαλύτερη τουριστική αγορά τον Αύγουστο με 30,5% του συνόλου. Συγκεκριμένα, οι Βρετανοί ξόδεψαν κατά μέσο όρο €104,13 ημερησίως, και η κατά κεφαλή δαπάνη στα €1.062,12, και ήταν μειωμένη €132,90 σε σχέση με πέρσι. Μείωση κατέγραψε η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών από την Πολωνία και ανήλθε στα €729,93, έναντι €740,38 τον Αύγουστο του 2025, ενώ αύξηση κατέγραψε η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών από το Ισραήλ ( 892,20) που αποτελεί την 2η μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 23,3% του συνόλου. Μείωση κατά 3,8% κατέγραψε επίσης η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών από την Ελλάδα, κατά 3,8%,

Μεγάλη αύξηση στις δαπάνες καταγράφεται από την αμερικανική αγορά, με την κατά κεφαλή δαπάνη να διπλασιάζεται σχεδόν, από €849,70 σε €1.691,60. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης στην Ελβετία, αφού η μέση κατά κεφαλή δαπάνη τον Αύγουστο του 2026 ανήλθε στα €1.423,77, έναντι €1.254,87 τον Αύγουστο του 2025, και στο Βέλγιο, αφού η μέση κατά κεφαλή δαπάνη ανήλθε στα €1.064,54, έναντι €918,56 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ