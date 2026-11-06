Κλειστός ο δασικός δρόμος «Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι λόγω διεξαγωγής έργων συντήρησης του οδοστρώματος, ο δασικός δρόμος «Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα θα είναι κλειστός για το κοινό από την Δευτέρα 9/11/2026 μέχρι και την Δευτέρα 30/11/2026.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού αλλά οι εργασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες.

Στην περίπτωση που οι δασικές εργασίες ολοκληρωθούν ή θα παραταθούν, το Τμήμα Δασών θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.