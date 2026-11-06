Στους 50 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ρωσικό βομβαρδισμό σημείου διανομής βοήθειας στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια, την περασμένη Δευτέρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.
Ουκρανία: Στους 50 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια την περασμένη εβδομάδα
Στους 50 ανήλθαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό της περασμένης Δευτέρας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.
Η υπηρεσία χαρακτήρισε το πλήγμα ως το χειρότερο του έτους κατά αμάχων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram, οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τη συνεχή απειλή νέων ρωσικών επιδρομών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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