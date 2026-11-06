Δύο πρόσωπα ηλικίας 22 και 28 ετών συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, στην Πάφο.
Δύο συλλήψεις για υπόθεση απόπειρας φόνου και πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης
Η υπόθεση καταγγέλθηκε από 74χρονο κάτοικο Πάφου, σύμφωνα με τον οποίο γύρω στις 4μ.μ. της 4ης Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Πάφο, άγνωστος οδηγός προσπάθησε να τον κτυπήσει με το αυτοκίνητό του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Ακολούθως ο οδηγός φέρεται να οδήγησε το αυτοκίνητό του και να προσέκρουσε σκόπιμα στο αυτοκίνητο του παραπονούμενου με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές σε αυτό.
Σύμφωνα πάντα με τον 74χρονο, αφού το ύποπτο όχημα αναχώρησε από τη σκηνή, πλησίασαν δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έριξαν καρέκλες προς τον παραπονούμενο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στα πόδια, την πλάτη και το κεφάλι.
Ο 74χρονος επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη αιμάτωμα στο πίσω μέρος της κεφαλής, κάταγμα στη μύτη και εκδορές στα πόδια. Κρατήθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο και χθες έλαβε εξιτήριο.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 22χρονου και του 28χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.
Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
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