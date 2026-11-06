«Με προβληματίζουν οι ευκαιρίες που δεν αξιοποιούνται» Αμερικανικό καμπανάκι για τις επενδύσεις στην Κύπρο από τον Πρέσβη Μπρέσλοου

Προειδοποίησε ότι ακόμη και μία αμερικανική εταιρεία να αποχωρεί από την Κύπρο λόγω εμποδίων στις επενδύσεις είναι «μία παραπάνω από όσες θα έπρεπε».

Μιλώντας στο πρώτο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου, στη Λευκωσία, με τίτλο «Στρατηγικοί Διάδρομοι και Συμμαχίες: Διατλαντική Συνεργασία και Συνδεσιμότητα της Ευρώπης», ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να καταστεί κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας αμερικανικών εταιρειών στην Ευρώπη, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα από ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

«Με προβληματίζουν οι ευκαιρίες που δεν αξιοποιούνται. Το έχω πει και στο παρελθόν: ακόμη και μία εταιρεία που αποχωρεί είναι μία παραπάνω από όσες θα έπρεπε», ανέφερε, καλώντας τις δύο χώρες να συνεργαστούν για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

«Οι εταιρείες χρειάζονται βεβαιότητα για να πραγματοποιήσουν μεγάλες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτό αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μου», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπρέσλοου επαίνεσε, επίσης ,την Κύπρο για την ανάδειξη του ζητήματος της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ζητώντας να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε οι επιχειρηματικοί κανονισμοί να μην αποτελούν τροχοπέδη για τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως ανέφερε, πολλοί από αυτούς τους κανόνες υπονομεύουν την ευημερία τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κύπρο. Υπέδειξε ως πρότυπο την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας για συνεργασία σε θέματα ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού, κρίσιμων ορυκτών και ελέγχου των επενδύσεων.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη και να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Χαιρέτισε επίσης τη νομοθεσία που υιοθέτησε η Κύπρος για τον έλεγχο των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την επέκτασή της και στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κύπρου καθιστά και τις δύο χώρες «πιο ασφαλείς, πιο ισχυρές και πιο ευημερούσες», αναφερόμενος στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της περιφερειακής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας.

Αναφερόμενος στην άμυνα, υπενθύμισε την υπογραφή οδικού χάρτη πενταετούς συνεργασίας το 2024 και ανέφερε ότι αμερικανικά πλοία έχουν προσεγγίσει κυπριακά λιμάνια περισσότερες από 100 φορές από το 2022.

«Όταν τα πράγματα πάνε στραβά σε αυτή την περιοχή, η Κύπρος σηκώνει το τηλέφωνο. Από την εκκένωση του Λιβάνου το 2006 μέχρι τη στιγμή που οι συγκρούσεις έφτασαν στο νησί, νωρίτερα φέτος, σταθήκαμε ο ένας στο πλευρό του άλλου», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρώτη περίπτωση πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο, η οποία θα συμβάλει στην επέκταση της αεροπορικής βάσης στην Πάφο για τις ανάγκες των αμερικανικών και κυπριακών δυνάμεων, καθώς και στην εκπαίδευση Κυπρίων στρατιωτικών στις ΗΠΑ.

«Η ασφάλεια καθιστά δυνατές τις επενδύσεις και κάθε αμυντική συμφωνία μεταξύ φίλων δημιουργεί θέσεις εργασίας και ισχυρότερους εταίρους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», σημείωσε

Επεσήμανε επίσης τον ρόλο του περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου CyCLOPS στη Λάρνακα, το οποίο δημιουργήθηκε με αμερικανική χρηματοδότηση και στο οποίο εμπειρογνώμονες από δεκάδες χώρες εκπαιδεύονται σε θέματα ασφάλειας συνόρων και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας.

Αναφορικά με την περιφερειακή συνεργασία, ο κ. Μπρέσλοου χαρακτήρισε τη συνεργασία 3+1 μεταξύ ΗΠΑ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ «λειτουργική εταιρική σχέση».

«Τέσσερις δημοκρατίες, ένας κοινός στόχος: μια ασφαλής και διασυνδεδεμένη Ανατολική Μεσόγειος. Το σχήμα 3+1 δεν είναι απλώς ένα βήμα για συζητήσεις, αλλά μια εταιρική σχέση με ουσιαστικό έργο», δήλωσε.

Αναφέρθηκε ακόμα στην έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Πανεπιστήμιο Rice στο Χιούστον τον Ιούνιο, έπειτα από συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, με τους Υπουργούς Ενέργειας των τριών χωρών.

Στον τομέα της ενέργειας, ο Πρέσβης ανέφερε ότι η Κύπρος συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Baker Hughes και McDermott, με στόχο τη διασύνδεση των ενεργειακών υποδομών της περιοχής.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», είπε, προσθέτοντας ότι τα υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων, καθώς και ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, θα μπορούσαν να συνδέσουν αγορές από τον Ινδικό Ωκεανό μέχρι τον Ατλαντικό, με την Κύπρο να κατέχει κεντρική γεωγραφική θέση.

Παράλληλα, κάλεσε να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους της Κύπρου για σπουδές, πρακτική άσκηση και εργοδότηση σε αμερικανικές εταιρείες, τονίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των δύο κυβερνήσεων είναι απαραίτητη.

Αναφερόμενος στους ιστορικούς δεσμούς της Κύπρου με τον δυτικό πολιτισμό, ο Μπρέσλοου έκανε επίσης αναφορά στον φιλόσοφο Ζήνωνα τον Κιτιέα, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της σημερινής Λάρνακας και μετέβη στην Αθήνα για να διδάξει.

Τέλος ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως «οι ημέρες της Δύσης έχουν παρέλθει», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κύπρος και οι ΗΠΑ μπορούν να συνεργαστούν για να οικοδομήσουν ένα μέλλον «πιο ασφαλές, πιο ισχυρό και πιο ευημερούν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ