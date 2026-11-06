Αγριεύει ο καιρός: Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι από το απόγευμα - Αναμένονται ως 50 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα!

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 13:00 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα τις συγκεκριμένες περιοχές, συνοδευόμενες από έντονες βροχοπτώσεις.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Παράλληλα, αναμένονται ισχυρές ριπές ανέμου, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε υπαίθριες δραστηριότητες και στο οδικό δίκτυο.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των φαινομένων.