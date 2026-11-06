Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, θέτοντας σε επιφυλακή κυρίως τις ορεινές, τις νότιες και τις ανατολικές περιοχές της Κύπρου.
Αγριεύει ο καιρός: Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι από το απόγευμα - Αναμένονται ως 50 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα!
Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα,
Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 13:00 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα τις συγκεκριμένες περιοχές, συνοδευόμενες από έντονες βροχοπτώσεις.
Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Παράλληλα, αναμένονται ισχυρές ριπές ανέμου, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε υπαίθριες δραστηριότητες και στο οδικό δίκτυο.
https://t.co/PVzJYwnUdT— CYMET (@CyMeteorology) November 6, 2026
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