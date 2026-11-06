Στη Βουλή η κόντρα της Πινδάρου με Τορναρίτη: Εξηγήσεις για τον διορισμό ζητά ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου - Τι απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών

Ο κ. Γεωργίου ρώτησε ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία της θέσης, τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει Υπουργείο Εξωτερικών και δίκτυο πρεσβειών, αν ζητήθηκε η γνώμη του ίδιου του Υπουργού και τι εισηγήθηκε, πόσους άλλους ειδικούς απεσταλμένους έχει διορίσει ο Πρόεδρος και γιατί η ανάγκη για Ασία και Αφρική δεν διαπιστώθηκε από το πρώτο έτος της διακυβέρνησης. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση που ενέκρινε το Υπουργικό, αφού ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε μιλήσει δημόσια για συγκεκριμένο σχεδιασμό στις δύο ηπείρους.

Από το Προεδρικό στην Πινδάρου

Ο διορισμός προκάλεσε αντιδράσεις στον ΔΗΣΥ από την πρώτη μέρα. Ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Καρούσος δήλωσε ότι κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται «το πρωί στο Προεδρικό και το μεσημέρι στην Πινδάρου» και ζήτησε να συζητηθεί στο Πολιτικό Γραφείο η συμμετοχή στελεχών που αναλαμβάνουν κυβερνητικούς διορισμούς στα όργανα του κόμματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξηγήσεις από τον Πρόεδρο για την επιλογή σκόπευε να ζητήσει και το ΔΗΚΟ.

Ο κ. Τορναρίτης απάντησε ότι ενημέρωσε την ηγεσία του κόμματος την επομένη της αποδοχής και ότι δεν θεωρεί πως ένας ρόλος στο Κυπριακό ισοδυναμεί με συμμετοχή στην κυβέρνηση. «Δεν είμαι πλέον στέλεχος του ΔΗΣΥ. Είμαι Συναγερμικός από παιδί», είπε, προσθέτοντας ότι η παράταξη δεν πρέπει να αποκλείσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη από τις σκέψεις της για το 2028. Το 2023 είχε ήδη δηλώσει ότι στον δεύτερο γύρο επέλεξε κατά συνείδηση τον σημερινό Πρόεδρο.

Ο ίδιος δήλωσε στην τηλεόραση του Σίγμα, την επομένη του διορισμού, ότι μίλησε με τουλάχιστον δώδεκα στελέχη, μέλη της ηγεσίας και βουλευτές, που του έδωσαν «θερμά συγχαρητήρια», και ότι ανέμενε από τον ΔΗΣΥ να χαιρετίσει τον διορισμό, καθώς, όπως είπε, θα έπραττε ο ίδιος αν διοριζόταν άλλο στέλεχος της παράταξης.

Ο απεσταλμένος στη μάχη του χρίσματος

Στα μέσα Οκτωβρίου, στο podcast Uncensored του Χρύσανθου Τσουρούλλη άφησε αιχμές κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου, επανερχόμενος στην αναφορά του τελευταίου σε «σημαδεμένη τράπουλα». Στις 16 Οκτωβρίου, λίγη ώρα μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία ο Νεοφύτου ζήτησε επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξέδωσε εκτενή γραπτή τοποθέτηση, διερωτώμενος αν η εισήγηση εκφράζει και τη σημερινή ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Ο κ. Καρούσος, πάντως, είχε ξεκαθαρίσει ότι η κριτική του αφορά στελέχη με θεσμικό ρόλο στο κόμμα και όχι τους απλούς ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ που επέλεξαν τον Χριστοδουλίδη στις προηγούμενες εκλογές.

Τι απάντησε το Υπουργείο

Η απάντηση του κ. Κόμπου επικαλείται τη σημασία της ενημέρωσης ασιατικών και αφρικανικών κρατών για το Κυπριακό και για τις κινήσεις της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι πολλά από αυτά ανήκουν στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Για το πρόσωπο, παραπέμπει στα δεκατρία χρόνια του Τορναρίτη ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, όπου εξελέγη αντιπρόεδρος, και στη θητεία του ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο απεσταλμένος, αναφέρει, θα δρα συμπληρωματικά, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Εξωτερικών, χωρίς αμοιβή, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τις πρώτες επισκέψεις του.