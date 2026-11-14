Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις σήμερα και απόψε.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Μεμονωμένες ελαφρές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη.
Σήμερα θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, και αργότερα θα στραφούν κυρίως σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, ασθενείς μέχρι μέτριους, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά.
Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.
Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση μέχρι τη Δευτέρα και να μην παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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