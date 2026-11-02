Εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ: Ο Οκτώβριος ήταν ο δεύτερος καλύτερος μήνας ιστορικά

Οι εξαγωγές προς την Ευρώπη ανήλθαν σε 6,89 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τον Οκτώβριο, από 5,91 εκατομμύρια τόνους τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν ενός εκατομμυρίου τόνων, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG. Η άνοδος αντανακλά την ανάγκη της Ευρώπης να εξασφαλίσει προμήθειες ενόψει του χειμώνα.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς TTF και ο ασιατικός δείκτης JKM διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο τον Οκτώβριο σε περίπου 28 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (BTU). Πρόκειται για επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από εκείνο του Σεπτεμβρίου και ανάμεσα στις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί μετά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι εξαγωγές από την εγκατάσταση LNG «Golden Pass» στο Τέξας, η οποία ανήκει στην QatarEnergy και την Exxon Mobil, διπλασιάστηκαν τον Οκτώβριο και έφτασαν τα τέσσερα φορτία, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Οι εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ προς την Ασία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, παρότι ο Οκτώβριος είχε μία επιπλέον ημερολογιακή ημέρα. Οι αγοραστές στην Ασία εισήγαγαν 2,73 εκατομμύρια τόνους τον Οκτώβριο, έναντι 2,84 εκατομμυρίων τόνων τον Σεπτέμβριο.

Η Αίγυπτος παρέμεινε σημαντικός αγοραστής αμερικανικού LNG, εισάγοντας 0,68 εκατομμύρια τόνους τον Οκτώβριο, ποσότητα αμετάβλητη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Οι εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν επίσης, φτάνοντας τους 0,68 εκατομμύρια τόνους τον Οκτώβριο, από 0,53 εκατομμύρια τόνους τον προηγούμενο μήνα.

Περίπου 0,59 εκατομμύρια τόνοι LNG αναχώρησαν τον Οκτώβριο από αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής χωρίς τελικό προορισμό και παρέμεναν εν πλω εν αναμονή πιθανών αγοραστών, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

ΚΥΠΕ - Reuters/ΚΣΤ/KXΡ

Πηγή: ΚΥΠΕ