«Βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Στις 17:50, το Brent υποχωρούσε κατά 6,5% ή 7,2 δολάρια, στα 106,09 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε επίσης πτώση 6,5% ή 6,8 δολαρίων, στα 97,33 δολάρια το βαρέλι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα διεξάγει εντατικές διαβουλεύσεις μέσω διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Πακιστάν, με στόχο μια πιθανή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους μας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά και οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν», δήλωσε ο Αραγκτσί σε συνέντευξή του στο επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έστειλε επιστολή στον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών. Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, για την υψηλότερου επιπέδου επαφή εδώ και μήνες.

Το Ιράν δήλωσε επίσης έτοιμο να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε δύο ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, καθώς και σε άλλους όρους που συνδέονται με τη σύγκρουση.

Αργότερα, σύμφωνα με το AFP, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραχώρησε «εξουσίες» στην κυβέρνηση για τις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι μετοχές μεγάλων ενεργειακών ομίλων υποχώρησαν, ακολουθώντας την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου, ενώ πολλοί άλλοι κλάδοι επωφελήθηκαν από τη μείωση του κόστους των καυσίμων.

«Πιστεύουμε ότι τα μηνύματα (από την πλευρά του Τραμπ) ενδέχεται να αποτελούν τακτική κίνηση ενόψει των αυριανών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας Global Risk Management.

«Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται και διατηρούμε την εκτίμησή μας ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο διάστημα», πρόσθεσε.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, με τους Δημοκρατικούς να προσδοκούν ότι θα αποκτήσουν τουλάχιστον μερικό έλεγχο στο Κογκρέσο, κάτι που θα επέβαλλε πολιτικούς περιορισμούς στον Τραμπ για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ