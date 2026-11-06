Ξεχωριστές Navtex για υποθαλάσσιες έρευνες με σκοπό την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών εξέδωσαν η Κύπρος και η Ελλάδα, για περιοχές εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους.
Navtex Κύπρου και Ελλάδας για έρευνες εγκατάστασης καλωδίου οπτικών ινών
Κύπρος και Ελλάδα εξέδωσαν ξεχωριστές Navtex για υποθαλάσσιες έρευνες σχετικά με την εγκατάσταση καλωδίου του διαδρόμου East to Med (EMC).
Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε Navtex που ισχύει από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου. Η ειδοποίηση αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο «KOBI RUEGG» για το καλωδιακό σύστημα του διαδρόμου East to Med (EMC), εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο διάδρομος EMC αφορά υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.
Αντίστοιχα, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν Navtex για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος, εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο «KOBI RUEGG». Η ελληνική Navtex ισχύει από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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