Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές κινείται και η Shell Κύπρου, ανακοινώνοντας μείωση άνω του 7% στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η εταιρεία ακολουθεί την προωθητική ενέργεια της ΕΚΟ στα καύσιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Μείωση 7% στο πετρέλαιο θέρμανσης από τη Shell
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απορρόφηση μέρους του κόστους και την άμεση μεταφορά του οφέλους στους καταναλωτές. Χωρίς κουπόνια και προϋποθέσεις η έκπτωση
Η μείωση της Shell αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και εφαρμόζεται από το πρώτο λίτρο, για όλους τους πελάτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μέρος του κόστους απορροφάται από την ίδια, ώστε το όφελος να μεταφέρεται απευθείας στην τελική τιμή αγοράς. Δεν απαιτούνται κουπόνια, ειδικές προϋποθέσεις ή άλλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της έκπτωσης.
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Προέδρος της Δημοκρατίας κάλεσε δημόσια τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές.
Η Shell αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και να αξιολογεί τη δυνατότητα ανάληψης πρόσθετων πρωτοβουλιών προς όφελος των καταναλωτών και της κυπριακής οικονομίας.
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