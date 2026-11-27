Σε ερώτηση για την πορεία των ερευνών του σκάφους σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση και το ενδεχόμενο τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή, ο κ. Πάλμας απάντησε στο περιθώριο τελετής απονομής πράσινου μπερέ στο Σταυροβούνι.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το έργο GSI είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και υλοποιείται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή γαλλικών εταιρειών. Όπως είπε, το πλοίο βρίσκεται σήμερα στην κυπριακή ΑΟΖ και η κατάσταση παραμένει ήρεμη.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και σε χαμηλούς τόνους, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν κατ’ ευχήν.

Πηγή: ΚΥΠΕ