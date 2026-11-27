Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 139.963 τόνους, σημειώνοντας πτώση 1,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-8,1%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (-26,3%), βαρέος μαζουτ (-20,0%), πετρελαίου θέρμανσης (-12,5%), πετρελαίου κίνησης (-6,0%), υγραερίου (-1,9%) και βενζίνης (-1,2%).

Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (30,8%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (31,5%) και κηροζίνης (29,6%).

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 σημείωσαν πτώση 4,8%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-11,9%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-6,7%) και πετρελαίου κίνησης (-6,6%) ενώ σημείωσαν άνοδο οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (5,1%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν οριακή άνοδο 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.