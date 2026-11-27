Μείωση 4,5% σημείωσαν τον Οκτώβριο του 2026 οι πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια υποχωρώντας στους 59.098 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.
Καύσιμα: Ετήσια μείωση 4,5% τον Οκτώβριο στις πωλήσεις από πρατήρια
Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα
Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 139.963 τόνους, σημειώνοντας πτώση 1,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.
Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-8,1%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (-26,3%), βαρέος μαζουτ (-20,0%), πετρελαίου θέρμανσης (-12,5%), πετρελαίου κίνησης (-6,0%), υγραερίου (-1,9%) και βενζίνης (-1,2%).
Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (30,8%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (31,5%) και κηροζίνης (29,6%).
Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 σημείωσαν πτώση 4,8%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-11,9%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-6,7%) και πετρελαίου κίνησης (-6,6%) ενώ σημείωσαν άνοδο οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (5,1%).
Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν οριακή άνοδο 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
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