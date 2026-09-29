«Γιατί διορίσατε τον Νίκο Τορναρίτη;» – Εννέα ερωτήματα Νίκου Γεωργίου στον Κόμπο για ενημέρωση της Βουλής

Ποια ήταν η συγκεκριμένη ανάγκη που οδήγησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, διερωτάται ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, ζητώντας απαντήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Γεωργίου θέτει συνολικά εννέα ερωτήματα στον Υπουργό Εξωτερικών, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να πληροφορηθεί αν υπήρξε προηγούμενη διαβούλευση με τον κ. Κόμπο, ποιος θα είναι ο ρόλος του κ. Τορναρίτη σε σχέση με το υφιστάμενο διπλωματικό δίκτυο της Δημοκρατίας, από ποιον προϋπολογισμό θα καλύπτονται τα έξοδα των αποστολών του και ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα αναμένονται από τον διορισμό του. Ο κ. Γεωργίου ζητά, παράλληλα, να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση που ετοιμάστηκε για τον διορισμό του κ. Τορναρίτη, καθώς και ο σχεδιασμός που τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τις δύο ηπείρους, εξαιρουμένων τυχόν διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Η επιστολή Γεωργίου

Η επιστολή Γεωργίου που απέστειλε στον Υπουργό Εξωτερικών μέσω της κοινοβουλευτικής οδού αναφέρει τα εξής:

«Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διορίστηκε πρόσφατα ο κ. Νίκος Τορναρίτης ως Ειδικός Πολιτικός Απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Ποια συγκεκριμένη ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία και στον διορισμό Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει Υπουργείο Εξωτερικών, διπλωματικές αποστολές και υφιστάμενους διαύλους για την προώθηση του Κυπριακού;

2. Πόσους άλλους Ειδικούς Πολιτικούς Απεσταλμένους έχει διορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της παρούσας διακυβέρνησης για το Κυπριακό; Υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω αντίστοιχους διορισμούς;

3. Έχει προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών πριν από τον συγκεκριμένο διορισμό; Εάν ναι, ποια ήταν η θέση και η εισήγησή του ως προς την αναγκαιότητα και τον ρόλο του Ειδικού Απεσταλμένου;

4. Όσον αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα των επαφών που έχει ήδη προγραμματιστεί σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής και ποιες χώρες αφορά; Θα αξιοποιηθεί ο Ειδικός Πολιτικός Απεσταλμένος στο πλαίσιο του υφιστάμενου διπλωματικού σχεδιασμού και των επαφών του Υπουργείου Εξωτερικών στις δύο ηπείρους και, εάν ναι, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο;

5. Πώς θα διασφαλίζεται ο ουσιαστικός συντονισμός του Ειδικού Απεσταλμένου με τον Υπουργό Εξωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να υπάρχει ενιαία

και συντονισμένη εξωτερική πολιτική και να αποφεύγονται επικαλύψεις ή παράλληλοι χειρισμοί;

6. Δεδομένου ότι ο διορισμός είναι χωρίς μισθό, από ποιο προϋπολογισμό θα καλύπτονται τα έξοδα των αποστολών και ποια διαδικασία θα ακολουθείται για την έγκριση και τον έλεγχο των σχετικών δαπανών;

7. Υπήρχε κατά την έναρξη της παρούσας διακυβέρνησης ή μεταγενέστερα πρόσωπο ή θεσμικός αξιωματούχος που ασκούσε αντίστοιχη αποστολή για την προώθηση του Κυπριακού σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής; Εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα της δράσης του;

8. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα αναμένεται να προκύψουν από τον συγκεκριμένο διορισμό τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω των υφιστάμενων δομών του Υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού δικτύου της Κυπριακής Δημοκρατίας;

9. Εφόσον η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διπλωματική προσπάθεια σε Ασία και Αφρική είναι αναγκαία, για ποιο λόγο δεν εξαγγέλθηκε ή δεν κρίθηκε αναγκαία από το πρώτο έτος της παρούσας διακυβέρνησης; Ποια νέα δεδομένα στο Κυπριακό ή στη διεθνή διπλωματική συγκυρία καθιστούν σήμερα αναγκαίο τον συγκεκριμένο διορισμό;

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε δημοσίως ότι για τον διορισμό ετοιμάστηκε πρόταση, η οποία κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού για τις δύο ηπείρους, παρακαλώ όπως καταθέσετε στη Βουλή την πρόταση και τον σχεδιασμό που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων τυχόν πληροφοριών που δικαιολογημένα θεωρούνται διαβαθμισμένες».