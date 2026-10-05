«Δεν κάνει ικανοποιητική αντιπολίτευση ο ΔΗΣΥ» - Γιάννης Καρούσος για το χρίσμα, τις Προεδρικές και το 2023 (ηχητικό)

Την ανησυχία του για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην εσωκομματική διαδικασία του ΔΗΣΥ για την επιλογή του υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιάννης Καρούσος, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ΔΗΣΥ δεν ασκεί ικανοποιητική αντιπολίτευση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η διαδικασία έχει πλέον ανοίξει και εξέφρασε την ελπίδα να συμμετάσχουν σε αυτή όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη φορά στην Κύπρο που η βάση ενός κόμματος καλείται να επιλέξει τον υποψήφιό του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πιο δημοκρατική, καθώς «έχουν περάσει οι καιροί όπου επέλεγαν λίγοι για τους πολλούς».

Ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι το μητρώο του ΔΗΣΥ, μετά το ξεκαθάρισμα, αναμένεται να μειωθεί λίγο κάτω από τις 50 χιλιάδες μέλη. Αναγνώρισε ότι μεταξύ των μελών υπάρχουν και άτομα που είχαν ψηφίσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προηγούμενες εκλογές, ωστόσο εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Όπως είπε, μεγαλύτερη σημασία έχουν οι αποφάσεις των στελεχών του κόμματος.

«Το στοίχημα είναι να μην ξαναζήσουμε το 2023»

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι η ηγεσία του κόμματος πρέπει να διασφαλίσει πως δεν θα επαναληφθεί αυτό που συνέβη στις Προεδρικές του 2023.

«Αυτό είναι το στοίχημα, η πρόκληση, αν θέλετε, για μας σαν ηγεσία», είπε, σημειώνοντας ότι όποιος και αν επιλεγεί ως υποψήφιος, είτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου είτε η Αννίτα Δημητρίου είτε ο Γιώργος Παμπορίδης ή άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις.

Ο κ. Καρούσος τόνισε επίσης ότι όποιο στέλεχος του Πολιτικού Γραφείου, του Εκτελεστικού ή της ηγεσίας δεν προτίθεται να στηρίξει τον υποψήφιο που θα επιλεγεί από τη διαδικασία, «τίποτα δεν έχει».

Σε σχέση με τον Νίκο Τορναρίτη, ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη και ότι, ως μέλος του κόμματος, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει ή όχι στην εσωκομματική διαδικασία.

Για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Καρούσος εξέφρασε την ελπίδα να υποβάλει την υποψηφιότητά του μέσω του ΔΗΣΥ, όπως προβλέπει το καταστατικό. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να δει τον νυν και τον τέως ηγέτη του κόμματος μαζί, να στέλνουν μήνυμα ενότητας.

«Δεν κάνει ικανοποιητική αντιπολίτευση ο ΔΗΣΥ»

Ο Γιάννης Καρούσος ήταν ξεκάθαρος και σε σχέση με την αντιπολιτευτική δράση του κόμματος.

«Όχι, δεν κάνει ικανοποιητική αντιπολίτευση ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος ούτε με τον τρόπο ούτε με την ένταση που ασκούμε την αντιπολίτευση», δήλωσε.

Εξήγησε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους υποστήριζε να ανοίξει νωρίτερα η διαδικασία επιλογής υποψηφίου ήταν ακριβώς για να υποχρεωθεί ο ΔΗΣΥ να ασκήσει πιο έντονη αντιπολίτευση και να εξηγήσει στους πολίτες ποιες είναι οι διαφορές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως είπε, η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί «ωφέλιμος χρόνος», ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εκτίμησή του, συνεχίζει κανονικά την προεκλογική του εκστρατεία.

Η «λαϊκή δεξιά» και η ταυτότητα του ΔΗΣΥ

Αναφερόμενος στην ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, ο κ. Καρούσος έδωσε έμφαση στη «λαϊκή δεξιά», την οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά του κόμματος», σημειώνοντας ότι έχει παραμεληθεί.

Όπως είπε, μέρος αυτών των ανθρώπων έχει στραφεί σε άλλους πολιτικούς χώρους, ενώ τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να ξεχνά την ανάγκη στήριξης των πιο αδύναμων.

Ο κ. Καρούσος υποστήριξε επίσης ότι στο πλαίσιο της πολιτικής του κόμματος πρέπει να τεθούν ζητήματα όπως η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα παρέμβασης του δικαστηρίου σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής δόσεων.

«Δεν μπορεί κανένας να αποφασίσει τον ΔΗΣΥ χωρίς τον ΔΗΣΥ»

Σε σχέση με τις συναντήσεις και τις αναφορές σε πιθανές εξωθεσμικές παρεμβάσεις, ο Γιάννης Καρούσος έστειλε το μήνυμα ότι οι αποφάσεις που αφορούν τον ΔΗΣΥ λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του κόμματος.

«Κανένας, όποιος και αν είναι αυτός, δεν μπορεί να αποφασίσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό χωρίς τον Δημοκρατικό Συναγερμό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τα συλλογικά όργανα και η ηγεσία, τα οποία αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν προεκλογικές συνεργασίες, την Προεδρία της Βουλής ή άλλα πολιτικά θέματα.

«Γ. Διογένης: Όλοι να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του ΔΗΣΥ»

Για το ίδιο θέμα μίλησε ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗΣΥ Γιώργος Διογένης, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για ενότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό τονίζοντας ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το χρίσμα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του κόμματος, ώστε να προκύψει ένας και μόνο υποψήφιος για τις Προεδρικές Εκλογές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αλλαγή του καταστατικού το 2025 έδωσε στη βάση του κόμματος την εξουσία να επιλέξει τον υποψήφιο, περιορίζοντας το πλεονέκτημα που είχε προηγουμένως ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννη Καρούσου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 05-10-2026 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Διογένους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 05-10-2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ