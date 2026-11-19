Σε συνέντευξή του στο πολιτικό podcast «Fuse» του TolkersCy και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Παρούτη, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι οι τελικές αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές θα ληφθούν από τα συλλογικά όργανα του κόμματος μετά το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως εξήγησε, στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια: είτε η αυτόνομη κάθοδος του ΕΛΑΜ στις εκλογές είτε η συμμετοχή σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχηματισμό, στη βάση συμφωνημένου πολιτικού πλαισίου.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που φέρουν το ΕΛΑΜ να προσανατολίζεται προς στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για μια «πιθανή επιλογή», απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο να παραμεριστούν οι θέσεις του κόμματος στο Κυπριακό με αντάλλαγμα τη συμμετοχή στην κυβέρνηση.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η παρουσία του ΕΛΑΜ στην εξουσία θα λειτουργούσε ως «δικλίδα ασφαλείας» απέναντι σε λύσεις που, όπως ανέφερε, θα ήταν «τουρκικών προδιαγραφών», προσθέτοντας ότι το κόμμα δεν θα δίσταζε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση εάν προέκυπτε διαφωνία στο εθνικό ζήτημα.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, εστιάζοντας στη διατήρηση στρατηγικών συμμαχιών, όπως εκείνη με το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη σχέση σημαίνει, όπως είπε, «στην προέκτασή του Ηνωμένες Πολιτείες».