Κατέθεσε και ο Γιώργος Παμπορίδης τις λίστες υποστήριξης της υποψηφιότητάς του για τη διεκδίκηση του χρίσματος του κόμματος ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής.
Στην Πινδάρου και οι υπογραφές του Παμπορίδη για το προεδρικό χρίσμα
Μετά τον Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο πρώην υπουργός Υγείας υπέβαλε τις λίστες υποστήριξης της υποψηφιότητάς του ενόψει της εσωκομματικής αναμέτρησης για τις Προεδρικές του 2028.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας υπέβαλε τα σχετικά έντυπα το απόγευμα της Παρασκευής, συνεχίζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται για τις εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ.
Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, είχε επίσης μεταβεί στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ για να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, προσκόμισε περισσότερες από 3.000 υπογραφές υποστήριξης, μεταφέροντας το σχετικό υλικό σε πέντε κιβώτια.
Η επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τις εσωκομματικές εκλογές έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ η παγκύπρια εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2026.
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