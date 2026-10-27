Διαφωνεί με τον Χάρη Γεωργιάδη ο Δημήτρης Δημητρίου: «Δεν βοηθά το κλίμα» - Τι απαντά στις αναφορές περί πολιτικού εκβιασμού (βίντεο)

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, με τον Νικήτα Κυριάκου, ο κ. Δημητρίου κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή που απέστειλε ο πρώην υπουργός στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξης, εφόσον ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξασφαλίσει το προεδρικό χρίσμα.

Στην ίδια επιστολή, ο Χάρης Γεωργιάδης διατύπωσε αιχμές για τις συνθήκες υπό τις οποίες η Αννίτα Δημητρίου αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον της για τη διεκδίκηση του χρίσματος, ενώ έθεσε στη διάθεσή της την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

«Δεν θεωρώ πως βοηθά το κλίμα»

Σχολιάζοντας τη στάση του πρώην υπουργού, ο Δημήτρης Δημητρίου παραδέχθηκε ότι δεν ανέμενε τη συγκεκριμένη κίνηση, χωρίς ωστόσο να δηλώνει έκπληκτος από την απόφασή του να εκφράσει δημόσια τις απόψεις του.

«Ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος που διαχρονικά εκφράζει τη θέση του και αυτό που πιστεύει το λέει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διαφωνεί με την τακτική που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

«Δεν συμφωνώ με την τακτική αυτή. Δεν θεωρώ πως βοηθά το κλίμα που θέλουμε να δημιουργηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αποφυγή της δημόσιας συζήτησης για τα εσωκομματικά προβλήματα δεν αποτελεί απαραίτητα τη σωστή προσέγγιση. Όπως εξήγησε, η τάση να αποσιωπούνται διαφωνίες και να παραμένουν άλυτα ζητήματα ενδεχομένως να συνέβαλε στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης στον ΔΗΣΥ.

Έκκληση στα στελέχη να αποφύγουν δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ υποψηφίων

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ προέτρεψε τα στελέχη της παράταξης, ιδιαίτερα όσα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, να μην εκφράζουν δημόσια την προτίμησή τους υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων.

Κατά τον ίδιο, προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η διατήρηση της συνοχής του κόμματος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εσωκομματικής διαδικασίας.

«Η δική μου πρόθεση παραμένει η ίδια. Θεωρώ πως τα στελέχη δεν πρέπει να τοποθετηθούν δημοσίως για την επιλογή τους, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε τη συνέχεια και τη συνοχή του κόμματός μας, της παράταξής μας, την επόμενη μέρα», υπογράμμισε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι πρόκειται για δική του προσωπική θέση και προτροπή προς τα στελέχη και όχι για απόφαση που έχει ληφθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Τι απαντά στις αναφορές περί πολιτικού εκβιασμού

Ο Δημήτρης Δημητρίου τοποθετήθηκε και επί των ισχυρισμών του Χάρη Γεωργιάδη για πολιτικό εκβιασμό, οι οποίοι συνδέονται με την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος.

Ο ίδιος εμφανίστηκε να διαφωνεί με την εκτίμηση ότι η απόσυρση της προέδρου του ΔΗΣΥ ήταν αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις εκτυλίχθηκαν δημόσια και ήταν γνωστές στα μέλη του κόμματος.

«Ό,τι έγινε, έγινε υπό το φως της ημέρας. Δεν έγινε ούτε πίσω από σκοτεινές πόρτες, από κλειστές πόρτες, ούτε στο σκότος», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, τόσο οι επαφές όσο και οι δημόσιες τοποθετήσεις μεταδόθηκαν ζωντανά, επιτρέποντας στα μέλη και στους υποστηρικτές του ΔΗΣΥ να διαμορφώσουν τη δική τους εκτίμηση για όσα προηγήθηκαν.

«Προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο πολιτικός εκβιασμός ήταν ο λόγος της αποχώρησης της προέδρου, γιατί αυτός προϋπήρξε και της αρχικής τοποθέτησης για να εκφράσει το ενδιαφέρον της», ανέφερε.

Καταλήγοντας, επικαλέστηκε τις δημόσιες δηλώσεις της Αννίτας Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι η ίδια είχε ξεκαθαρίσει πως η απόφαση απόσυρσής της ήταν προσωπική και δεν λήφθηκε κατόπιν πίεσης από οποιονδήποτε.