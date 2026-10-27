Σε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, εκβιασμούς και πολιτικές πρακτικές που οδηγούν σε χάος αναφέρεται ο Νίκος Τορναρίτης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Νίκος Τορναρίτης: «Όταν μια διαδρομή χτίζεται πάνω σε εκβιασμούς, το χάος δεν είναι ατύχημα»
Για παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, εκβιασμούς και πολιτικά παιχνίδια προσωπικής επιβίωσης κάνει λόγο ο Νίκος Τορναρίτης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «το χάος δεν είναι ατύχημα, αλλά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα»
«Όταν μια ολόκληρη διαδρομή χτίζεται πάνω σε σημαδεμένες τράπουλες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, κρυφούς ή φανερούς, το χάος δεν είναι ατύχημα. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα», αναφέρει.
Στη συνέχεια, σημειώνει ότι «όποιος μετατρέπει την πολιτική σε παιχνίδι προσωπικής επιβίωσης χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, αργά ή γρήγορα υπονομεύει όσα υποτίθεται πως υπηρετεί».
«Γιατί μπορείς να ελέγχεις για λίγο το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να ελέγχεις για πάντα τις συνέπειές του», προσθέτει.
Καταλήγοντας, ο κ. Τορναρίτης αναφέρει ότι «ο λογαριασμός δεν έρχεται μόνο σε εκείνους που μοίραζαν τα χαρτιά. Έρχεται σε όλους».
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