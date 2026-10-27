Νίκος Τορναρίτης: «Όταν μια διαδρομή χτίζεται πάνω σε εκβιασμούς, το χάος δεν είναι ατύχημα»

«Όταν μια ολόκληρη διαδρομή χτίζεται πάνω σε σημαδεμένες τράπουλες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, κρυφούς ή φανερούς, το χάος δεν είναι ατύχημα. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα», αναφέρει.

Στη συνέχεια, σημειώνει ότι «όποιος μετατρέπει την πολιτική σε παιχνίδι προσωπικής επιβίωσης χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, αργά ή γρήγορα υπονομεύει όσα υποτίθεται πως υπηρετεί».

«Γιατί μπορείς να ελέγχεις για λίγο το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να ελέγχεις για πάντα τις συνέπειές του», προσθέτει.

Καταλήγοντας, ο κ. Τορναρίτης αναφέρει ότι «ο λογαριασμός δεν έρχεται μόνο σε εκείνους που μοίραζαν τα χαρτιά. Έρχεται σε όλους».