Δεν γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», ξεκαθάρισε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, υπογραμμίζοντας ότι οι διαφωνίες πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από τον διάλογο και όχι με παραιτήσεις.
Η Αννίτα Δημητρίου δεν αποδέχεται την παραίτηση Χάρη Γεωργιάδη: «Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις»
Δεν αποδέχεται την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» η Αννίτα Δημητρίου, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της, τονίζοντας ότι τα προβλήματα λύνονται μέσα από τον διάλογο και όχι με παραιτήσεις
Την απόφασή της γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της, στην οποία ανέφερε ότι «η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν γίνεται αποδεκτή».
«Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα», πρόσθεσε.
Αναφερόμενη στην προσωπική της απόφαση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επισήμανε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί με σαφήνεια, τονίζοντας πως μοναδικός της στόχος ήταν η διαφύλαξη της ενότητας της παράταξης.
«Μόνος στόχος και κίνητρο ήταν η ενότητα της Παράταξης και αυτό έχω ευθύνη να πράξω και τώρα», σημείωσε.
Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού να υπερβούν τις διαφωνίες τους και να εργαστούν συλλογικά για την πορεία του κόμματος.
«Αυτό που προέχει είναι όλοι να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να συστρατευθούμε για να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε τροχιά νίκης», ανέφερε.
Καταλήγοντας, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι τον τελικό λόγο έχουν τα μέλη της παράταξης, των οποίων η απόφαση πρέπει να γίνει σεβαστή.
«Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι ο λόγος ανήκει στον κόσμο μας και θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή η ετυμηγορία των χιλιάδων μελών μας», τόνισε.
Η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης δεν γίνεται αποδεκτή. Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα. Έπίσης έχω ήδη τοποθετηθεί καθαρά σε σχέση με την προσωπική μου απόφαση. Μόνος στόχος και κίνητρο ήταν η ενότητα της Παράταξης και αυτό έχω ευθύνη να πράξω και τώρα. Αυτό που προέχει είναι όλοι να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να συστρατευθούμε για να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε τροχιά νίκης. Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι ο λόγος ανήκει στον κόσμο μας και θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή η ετυμηγορία των χιλιάδων μελών μας.— Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) October 27, 2026
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