Αννίτα Δημητρίου: «Με πίκρανε ο Αβέρωφ» -Τι είπε για την απόφασή της να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος για τις προεδρικές

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Bras De Fer» του Alpha Κύπρου, με την Αιμιλία Κενεβέζου, η πρόεδρος της Βουλής μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην ηγεσία του ΔΗΣΥ, χαρακτηρίζοντας την εσωκομματική διαχείριση «ναρκοπέδιο», με διαφωνίες, εντάσεις και «μαχαιρώματα».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η απόσυρση της υποψηφιότητάς της για το προεδρικό χρίσμα συνδέεται με προσωπικούς εκβιασμούς, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες αναφορές που αποσκοπούν στην πολιτική της εξόντωση.

«Δεν υπήρξε προσωπικός εκβιασμός»

Η Αννίτα Δημητρίου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από τη δημόσια συζήτηση γύρω από τους λόγους που την οδήγησαν να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος.

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε προσωπικός εκβιασμός και ότι η απόφασή της ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων. Όπως εξήγησε, είχε διαμορφωθεί το ενδεχόμενο ο Αβέρωφ Νεοφύτου να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, σε περίπτωση που δεν εξασφάλιζε το χρίσμα του κόμματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έκρινε ότι η συνέχιση της δικής της υποψηφιότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες για τον ΔΗΣΥ.

Απέρριψε επίσης ότι αποσύρθηκε λόγω δυσμενών δημοσκοπήσεων ή πολιτικής αδυναμίας, επισημαίνοντας ότι οι μετρήσεις κοινής γνώμης σε τόσο μεγάλη χρονική απόσταση από τις εκλογές δεν μπορούν να καθορίζουν τις αποφάσεις.

Η πικρία για τον Αβέρωφ

Αναφερόμενη στον Αβέρωφ Νεοφύτου, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε πικρία για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα.

Άφησε να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να είχε προηγηθεί απευθείας επικοινωνία μεταξύ τους, αντί να μεταφέρονται πληροφορίες και μηνύματα μέσω τρίτων.

Παρά τη δυσαρέσκειά της, υποστήριξε ότι οι προσωπικές και πολιτικές τους σχέσεις παραμένουν καλές, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι, εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η συνεργασία τους θα είναι εύκολη.

Τόνισε, πάντως, ότι οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες σε έναν μεγάλο πολιτικό οργανισμό και ότι αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίζονται μέσα από τον διάλογο.

Σκέφτηκε να αποδεχθεί την παραίτηση Χάρη Γεωργιάδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές της στον Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

Η Αννίτα Δημητρίου αποκάλυψε ότι η πρώτη της αντίδραση ήταν να αποδεχθεί την παραίτηση. Ωστόσο, έπειτα από διαβουλεύσεις με την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος, αποφάσισε να επιδιώξει την εξομάλυνση της κατάστασης.

Ανέφερε ότι είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην υπουργό Οικονομικών και ότι προγραμματίζεται συνάντησή τους.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η διαφορετική άποψη δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το κόμμα, επιμένοντας στην ανάγκη να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών.

«Γιατί να παραιτηθώ;»

Απαντώντας στα σενάρια περί αποχώρησής της από την προεδρία του ΔΗΣΥ, η Αννίτα Δημητρίου διερωτήθηκε για ποιο λόγο θα έπρεπε να παραιτηθεί, από τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει, ενήργησε με γνώμονα την προστασία της ενότητας της παράταξης.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πως αμφισβητείται η ηγεσία της και ότι σκοπεύει να συνεχίσει το έργο της.

Αναγνώρισε ότι η διαχείριση των εσωκομματικών ισορροπιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ΔΗΣΥ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρές κρίσεις.

Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν έχει ολοκληρώσει όσα σχεδιάζει για την παράταξη.

Αποκλείει στήριξη σε υποψήφιο του ΑΚΕΛ

Σαφές μήνυμα έστειλε και για τις προεδρικές εκλογές του 2028, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ο ΔΗΣΥ να στηρίξει υποψήφιο του ΑΚΕΛ στον δεύτερο γύρο.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να εξασφαλίσει συμμετοχή στον δεύτερο γύρο, σημειώνοντας ότι το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος θα αποτελέσει τη βάση της προεκλογικής του πρότασης.

Παράλληλα, θέλησε να διαχωρίσει τον πολιτικό ρόλο του ΔΗΣΥ από εκείνον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας ότι η διαμόρφωση της πολιτικής της κεντροδεξιάς αποτελεί υπόθεση του ίδιου του κόμματος.

Αιχμές για Τορναρίτη και Τίνα Παύλου

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε και για την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων από πρόσωπα που συνδέονται με την παράταξη.

Για τον Νίκο Τορναρίτη ανέφερε ότι διαφώνησε με την απόφασή του να αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Πολιτικού Εκπροσώπου για το Κυπριακό στην Ασία και την Αφρική.

Όσον αφορά την Τίνα Παύλου, η οποία ανέλαβε το Υφυπουργείο Πρόνοιας, δήλωσε ότι θα ανέμενε προηγούμενη ενημέρωση, ενώ της ευχήθηκε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.