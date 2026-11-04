Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Η δική μου υποψηφιότητα παραμένει επιλογή» για το 2028 - Επαφές με ΑΚΕΛ, Άμεση Δημοκρατία και άλλα κόμματα (βίντεο)

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με πολιτικές δυνάμεις, με στόχο τη διαμόρφωση προϋποθέσεων συνεργασίας ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί στις συζητήσεις το όνομα οποιουδήποτε υποψηφίου, ούτε και το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας.

Επαφές με κόμματα και κινήσεις

Ο επικεφαλής του «Άλματος» αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, με τον επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, καθώς και με την ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις επαφές με το ΑΚΕΛ και την Άμεση Δημοκρατία διαπιστώθηκε θετικό κλίμα και δυνατότητα συνεννόησης, εφόσον προκύψει το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας ευρύτερης συνεργασίας. Για την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει η τελική τους στάση, ενώ για το Volt ανέφερε ότι εκκρεμεί συνάντηση μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών του διαδικασιών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν επαφές με το ΔΗΚΟ, καθώς αποτελεί μέρος της υφιστάμενης κυβερνητικής συνεργασίας.

«Η δική μου υποψηφιότητα παραμένει επιλογή»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι η επιλογή του υποψηφίου δεν πρέπει να αποτελεί προειλημμένη απόφαση, επισημαίνοντας πως στόχος είναι να αναζητηθεί μια προσωπικότητα που θα μπορεί να συγκεντρώσει τη στήριξη διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων και να εκφράσει την ανάγκη για θεσμικές αλλαγές.

Ερωτηθείς εάν ο ίδιος θα μπορούσε να διεκδικήσει την Προεδρία, απάντησε ότι αυτό παραμένει μία από τις διαθέσιμες επιλογές, είτε μέσω αυτόνομης καθόδου είτε στο πλαίσιο μιας μικρότερης πολιτικής συμμαχίας που θα μπορούσε να στηρίξει την υποψηφιότητά του.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτή δεν αποτελεί την αφετηρία των συζητήσεων, καθώς η προσπάθεια επικεντρώνεται πρωτίστως στην εξεύρεση κοινού υποψηφίου.

«Δεν βιαζόμαστε»

Ο επικεφαλής του «Άλματος» τόνισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Όπως ανέφερε, η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα πρέπει να προηγηθούν της επιλογής προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αναθεώρηση θεσμών, την ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, σημειώνοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αρκεί όταν δεν συνοδεύεται από κοινωνική συνοχή.

Αιχμές για το Εθνικό Συμβούλιο

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέκρινε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη μη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου ενόψει των νέων εξελίξεων και της επικείμενης συνάντησης με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως είπε, θεωρεί πιθανό να ανακοινωθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, εκτιμώντας ωστόσο ότι δεν διαφαίνεται διαφοροποίηση της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό. Παράλληλα, χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι το Εθνικό Συμβούλιο δεν έχει συγκληθεί σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών διεργασιών.