Δεν αποκλείει συνεργασία με ΔΗΣΥ ή ΑΚΕΛ η Άμεση Δημοκρατία στις προεδρικές εκλογές – Ο Φειδίας φαίνεται να προτιμά Αβέρωφ (βίντεο)

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας, Φοίβος Δουκανάρης, ανέφερε ότι ομάδα τεχνοκρατών έχει επεξεργαστεί έξι προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα μέτρα για περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει ήδη ενημερωθεί για τις εισηγήσεις, ωστόσο η απάντησή της δεν ικανοποίησε την παράταξη. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν, διευκρινίζοντας πως η προσπάθεια δεν στρέφεται εναντίον του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει τους καταναλωτές.

Οι προτάσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα

Μεταξύ των μέτρων που προωθεί η Άμεση Δημοκρατία βρίσκεται η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η παράταξη εισηγείται την επιστροφή στους καταναλωτές των χρημάτων που προκύπτουν από τα πρόστιμα για τις εκπομπές ρύπων. Οι υπόλοιπες προτάσεις έχουν, σύμφωνα με τον κ. Δουκανάρη, αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου απέφυγε να υπεισέλθει σε τεχνικές λεπτομέρειες, εξηγώντας ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της ενέργειας και προτιμά η παρουσίαση να γίνει από τους επιστήμονες που επεξεργάστηκαν τις εισηγήσεις.

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την εγκατάσταση μπαταριών σε κατοικίες, δήλωσε ότι είναι ενήμερος για τις σχετικές συστάσεις, χωρίς όμως να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για την ασφάλεια τέτοιων εγκαταστάσεων. Παρέπεμψε στις θέσεις που αναμένονται από την ΑΗΚ, εισηγούμενος παράλληλα να προχωρήσει πρώτα η ίδια η Αρχή στην εγκατάσταση δικών της συστημάτων αποθήκευσης.

Δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για την απεργία πείνας

Ανοικτό παραμένει και το ζήτημα της απεργίας πείνας που είχε προαναγγείλει ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, σε περίπτωση που δεν σημειωνόταν πρόοδος στο θέμα της μείωσης των τιμών του ηλεκτρισμού.

Παρότι ο ευρωβουλευτής είχε αναφερθεί προηγουμένως στον Οκτώβριο ως πιθανό χρόνο πραγματοποίησης της κινητοποίησης, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Ο κ. Δουκανάρης δήλωσε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη χρονική αναφορά, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι ο κ. Παναγιώτου εξακολουθεί να έχει εκφράσει τέτοια πρόθεση.

Όπως εξήγησε, αυτή την περίοδο συνεχίζεται η επικοινωνία με την κυβέρνηση μέσω επιστολών, με βασική επιδίωξη να πραγματοποιηθεί το συντομότερο συνάντηση στο Προεδρικό. Δεν προσδιόρισε, πάντως, κάποια προθεσμία μετά την οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί η απεργία πείνας.

Ερωτήματα προέκυψαν και για την ταυτότητα των τεχνοκρατών που συνέταξαν τις προτάσεις. Ο εκπρόσωπος της παράταξης δεν δημοσιοποίησε τα ονόματά τους, αναφέροντας ότι πρόκειται να παρουσιαστούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον διευθετηθεί η συνάντηση.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο οι εισηγήσεις αποτελούν προϊόν εργασίας ειδικών ή θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απέρριψε το δεύτερο ενδεχόμενο, επιμένοντας ότι οι τεχνοκράτες θα συνοδεύσουν τον Φειδία Παναγιώτου στο Προεδρικό.

Προεδρικές 2028: Στο τραπέζι συνεργασίες και αυτόνομη υποψηφιότητα

Χωρίς οριστικές αποφάσεις παραμένει η Άμεση Δημοκρατία και σε σχέση με την προεδρική αναμέτρηση του 2028. Ο Φοίβος Δουκανάρης ανέφερε ότι εξετάζονται διαφορετικά σενάρια, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά και η επιλογή υποψηφίου από την ίδια την παράταξη.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η Άμεση Δημοκρατία ενδεχομένως να συγκαταλέγεται στα τελευταία κόμματα που θα οριστικοποιήσουν τη στάση τους.

Αναφερόμενος στις πολιτικές επαφές του Φειδία Παναγιώτου, επιβεβαίωσε, με βάση την ενημέρωση που διαθέτει, ότι έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με εκπροσώπους κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο ο ευρωβουλευτής εμφανίζεται να προτιμά τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως υποψήφιο του ΔΗΣΥ, απάντησε ότι «έτσι δείχνει», διευκρινίζοντας πως ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου μπορεί να τοποθετηθεί πληρέστερα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια προτίμηση δεν σημαίνει αυτομάτως στήριξη του Αβέρωφ Νεοφύτου από την Άμεση Δημοκρατία. Η παράταξη, όπως εξήγησε, δεν αποκλείει διάλογο με τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ ή άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Αποκάλυψε επίσης ότι έχει καταρτιστεί κατάλογος προσώπων που εξετάζονται ως πιθανοί υποψήφιοι, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια, ενώ η τελική επιλογή προβλέπεται να προκύψει μέσα από συμμετοχική διαδικασία στην εφαρμογή του κόμματος.

Παραδέχεται ότι η άμεση δημοκρατία δεν εφαρμόζεται πλήρως

Ο κ. Δουκανάρης τοποθετήθηκε και επί των επικρίσεων που δέχεται η παράταξη για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις των εκπροσώπων της δεν συμβαδίζουν με τις επιλογές όσων συμμετέχουν στις ψηφοφορίες.

Αναγνώρισε ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει φτάσει ακόμη σε επίπεδο πλήρους εφαρμογής του μοντέλου που προωθεί, κάνοντας λόγο για μεταβατικό στάδιο οργάνωσης και ενεργοποίησης των σχετικών διαδικασιών.

Ως παράδειγμα συμμετοχής των πολιτών επικαλέστηκε ψηφοφορία μέσω της εφαρμογής για τη μείωση των απολαβών των ευρωβουλευτών, υποστηρίζοντας ότι ο Φειδίας Παναγιώτου ευθυγραμμίστηκε με την απόφαση των συμμετεχόντων.

Οι επιφυλάξεις για τον GSI

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ο εκπρόσωπος Τύπου διευκρίνισε ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν απορρίπτει τον Great Sea Interconnector (GSI). Θεωρεί, ωστόσο, απαραίτητο να υπάρξει σαφής εικόνα για την οικονομική επιβάρυνση των Κυπρίων καταναλωτών και να εξεταστούν οι πιθανές γεωστρατηγικές συνέπειες του έργου.

Σύμφωνα με τον κ. Δουκανάρη, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στον GSI και να μην περιοριστεί αποκλειστικά στον ρόλο του καταναλωτή.

Ερωτηθείς εάν η διασύνδεση θα επιφέρει χαμηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε ότι δεν μπορεί προς το παρόν να δοθεί βέβαιη απάντηση, παρά το γεγονός ότι η μείωση του κόστους αποτελεί έναν από τους στόχους του έργου. Επανέλαβε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων για τους πολίτες.

Χωρίς επίσημη θέση για τη μορφή λύσης του Κυπριακού

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Φοίβος Δουκανάρης ανέφερε ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει ακόμη καταλήξει σε επίσημη θέση για το μοντέλο λύσης που υποστηρίζει.

Όπως είπε, η επιδίωξη πρέπει να είναι η εξεύρεση μιας δίκαιης διευθέτησης για όλους τους Κύπριους πολίτες. Εξήγησε ότι η παράταξη θα εξετάσει και θα αξιολογήσει μια συγκεκριμένη πρόταση όταν αυτή τεθεί προς συζήτηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών να παράγουν απτά αποτελέσματα και να μη μένουν μόνο στο επίπεδο των συζητήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην προοπτική διάνοιξης οδοφράγματος στην περιοχή Πυροΐου, κοντά στην Αθηένου, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετούσε τους πολίτες και θα συνέβαλλε στην προσέγγιση των δύο πλευρών.