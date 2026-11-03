ΕΛΑΜ: Επανεξελέξη χωρίς ανθυποψήφιο ο Χρίστος Χρίστου - Στις 28 Νοεμβρίου η εκλογή των τριών αντιπροέδρων

Για τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων υποψηφιότητα υπέβαλαν οι Γρηγορίου Χαράλαμπος, Διονυσίου Άντρη, Κούρτη Νεφέλη, Νεάρχου Στυλιανός, Όσκης Ιωάννης, Παπαγιάννης Λίνος και Χατζησυμεού Παναγιώτης.

Η εκλογική διαδικασία για τις θέσεις των αντιπροέδρων θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας στις 13:00. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, σε τοποθεσίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, βάσει του καταστατικού, θα μπορεί να ψηφίσει από δύο έως τρεις υποψηφίους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ