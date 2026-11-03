Ο Χρίστος Χρίστου εκλέγεται πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) και ο Πέτρος Κουντουρέσιης αναπληρωτής πρόεδρος, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις της ηγεσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.
ΕΛΑΜ: Επανεξελέξη χωρίς ανθυποψήφιο ο Χρίστος Χρίστου - Στις 28 Νοεμβρίου η εκλογή των τριών αντιπροέδρων
Ο Χρίστος Χρίστου εκλέγεται πρόεδρος και ο Πέτρος Κουντουρέσιης αναπληρωτής πρόεδρος. Η ψηφοφορία για τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου.
Για τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων υποψηφιότητα υπέβαλαν οι Γρηγορίου Χαράλαμπος, Διονυσίου Άντρη, Κούρτη Νεφέλη, Νεάρχου Στυλιανός, Όσκης Ιωάννης, Παπαγιάννης Λίνος και Χατζησυμεού Παναγιώτης.
Η εκλογική διαδικασία για τις θέσεις των αντιπροέδρων θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας στις 13:00. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, σε τοποθεσίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, βάσει του καταστατικού, θα μπορεί να ψηφίσει από δύο έως τρεις υποψηφίους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.