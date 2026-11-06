Στέφανος Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν υποκλίθηκε, δεν συμβιβάστηκε και δεν εγκατέλειψε τον λαό»

Ο κ. Στεφάνου περιέγραψε την ιστορία του κόμματος ως πορεία αγώνων, θυσιών, οραμάτων και δημιουργίας, που συνδέεται με τη ζωή και τις προσδοκίες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όπως είπε, η ιστορία αυτή δεν ανήκει μόνο σε όσους την έγραψαν ή την έζησαν, αλλά και στους εργαζόμενους, στον λαό και στην Κύπρο. Αφορά επίσης τις επόμενες γενιές, που θα τη συνεχίσουν και θα γράψουν τις δικές τους σελίδες.

Αναφερόμενος στην ίδρυση του ΚΚΚ, είπε ότι αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη των εργατών να διεκδικήσουν καλύτερη ζωή και να αντισταθούν στην αδικία, την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Στην Κύπρο των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, πρόσθεσε, οι άνθρωποι εργάζονταν από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου και στερούνταν όχι μόνο βασικά δικαιώματα και αγαθά, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανισότητα ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη, ώστε ακόμη και η σκέψη της αντίστασης θεωρούνταν αδιανόητη.

Οι πρωτοπόροι κομμουνιστές, συνέχισε, αμφισβήτησαν το γεγονός ότι οι λίγοι είχαν τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα, καθώς και ότι άλλοι αποφάσιζαν για τον λαό χωρίς τη συμμετοχή του. Κατά τον ίδιο, η πρώτη μεγάλη τους νίκη ήταν το ξύπνημα της συνείδησης: οργάνωσαν τους πολλούς και μετέτρεψαν την αγανάκτηση σε διεκδίκηση, την αδικία σε αγώνα και την ελπίδα σε συλλογική δύναμη.

Το ΑΚΕΛ, ανέφερε, συνέβαλε στην οικοδόμηση του εργατικού κινήματος, έδωσε φωνή στους εργάτες και οργάνωσε τους αγρότες. Αγωνίστηκε για το οκτάωρο, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, την περίθαλψη και την προστασία της εργασίας. Ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι κανένα δικαίωμα δεν χαρίστηκε: πίσω από κάθε κατάκτηση υπήρξαν άνθρωποι που αγωνίστηκαν, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και θυσίασαν πολλά.

Στα εκατό χρόνια της πορείας του, είπε, το ΑΚΕΛ δεν υποκλίθηκε στην αποικιοκρατία ούτε συμβιβάστηκε με τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Πέρασε δύο φορές στην παρανομία και αντιμετώπισε διώξεις, φυλακίσεις, κατατρεγμό, διακρίσεις και επιθέσεις από κατεστημένα, χωρίς να εγκαταλείψει τον λαό, τις ιδέες, τις αξίες, το όραμά του ή την Κύπρο. Ανέφερε ακόμη ότι το κόμμα αντιπαρέθεσε τον πατριωτισμό στον εθνικισμό, τη δημοκρατία στον φασισμό και τους μαζικούς πολιτικούς αγώνες στην τρομοκρατία, ενώ αγωνίστηκε οργανωμένα για κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Αυτή η γραμμή, είπε, παραμένει αναγκαία και επίκαιρη.

Για την τουρκική κατοχή και την de facto διαίρεση της Κύπρου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι ο αγώνας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση συνεχίζεται, με το χέρι απλωμένο στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες. Όπως σημείωσε, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής όσο η πατρίδα παραμένει διαιρεμένη.

Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του κόμματος στον πολιτισμό και την κοινωνία: στην προσφορά θεάτρου και βιβλίου στις γειτονιές, σε εποχές που η μόρφωση και ο πολιτισμός θεωρούνταν προνόμιο των λίγων, στην ανάδειξη των Γραμμάτων και των Τεχνών, στη διεκδίκηση θέσης για τις γυναίκες, στην οργάνωση της νεολαίας και στη στήριξη των αγροτών και όσων το κατεστημένο προσπερνούσε.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, το κόμμα έδωσε στην Κύπρο ισχυρό εργατικό κίνημα, δημοκρατική παράδοση και σταθερή φωνή υπέρ της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τη δύναμή του, είπε, την άντλησε από την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων: από όσους προσέφεραν από το υστέρημά τους, από εκείνους που έκαναν τους συλλόγους δεύτερο σπίτι τους, από γυναίκες που κράτησαν όρθιες οικογένειες και αγώνες, από συντρόφους που δεν λύγισαν στις φυλακές και στα βασανιστήρια, καθώς και από όσους αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Αναφέρθηκε ακόμη σε ανθρώπους που μπορεί να μην καταγράφηκαν στις σελίδες της επίσημης Ιστορίας, αλλά, όπως είπε, τη διαμόρφωσαν με το αίμα, τον ιδρώτα, τα χέρια και το μυαλό τους. Σε αυτούς, σημείωσε, οφείλονται η μνήμη, η ευγνωμοσύνη και, πάνω απ’ όλα, η συνέχεια. Τα εκατό χρόνια, πρόσθεσε, αποτελούν ευθύνη απέναντι σε όσους προηγήθηκαν και δύναμη για να ανοίξουν νέοι δρόμοι προς το μέλλον.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ δεν περιορίζεται στον εντοπισμό και την ανάδειξη της αδικίας, αλλά αγωνίζεται για την κατάργησή της. Δήλωσε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους που διεκδικούν το δίκιο τους και στους νέους που αγωνίζονται για το αύριό τους, απέναντι στα κατεστημένα, στα μεγάλα συμφέροντα και στα υπερκέρδη που, όπως ανέφερε, συσσωρεύονται πάνω στην ανασφάλεια και την εκμετάλλευση.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το κόμμα συνεχίζει να αγωνίζεται για μια ελεύθερη, επανενωμένη και ανεξάρτητη Κύπρο, χωρίς κατοχή, στρατούς και συρματοπλέγματα, κοινή πατρίδα για όλο τον λαό και χώρα ειρήνης, ασφάλειας, προόδου, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είπε ότι η ιστορία συνεχίζεται όταν οι εργαζόμενοι και οι νέοι διεκδικούν, όταν οι άνθρωποι αρνούνται την αδικία και όταν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι απλώνουν το χέρι ο ένας στον άλλο. «Για τους πολλούς, με τους πολλούς», ανέφερε, και για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση, πείνα και ανισότητες, τον κόσμο του σοσιαλισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ