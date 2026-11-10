Παμπορίδης: «Τις εκλογές του 2023 δεν τις κέρδισε ο Χριστοδουλίδης, τις έχασε ο Αβέρωφ και θα χάσει και τις επόμενες» (βίντεο)

Όπως ανέφερε, το πολιτικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και απαιτείται αλλαγή πορείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η στασιμότητα και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Αιχμές κατά Αβέρωφ για τις εκλογές του 2023

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προεδρικές εκλογές του 2023, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα προκάλεσε βαθύ διχασμό στον ΔΗΣΥ, ο οποίος εξακολουθεί να επηρεάζει την ενότητα και την προοπτική του κόμματος.

Ο κ. Παμπορίδης απέδωσε ευθύνες στην τότε ηγεσία του ΔΗΣΥ, εκτιμώντας ότι δεν είχε προβλέψει τις πολιτικές εξελίξεις και τις συνέπειές τους. Μάλιστα, συνέκρινε τους χειρισμούς της με τη στάση που είχε τηρήσει ο Νίκος Αναστασιάδης το 2008.

«Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν εκέρδισεν τις εκλογές του ’23 ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τις έχασεν ο Αβέρωφ Νεοφύτου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως ο τελευταίος θα χάσει και τις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, επέκρινε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίκληση της συναγερμικής του ταυτότητας, χαρακτηρίζοντας «ανήθικη» την πολιτική τακτική που, κατά την άποψή του, ακολουθεί για εκλογικούς σκοπούς.

Σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές διαδικασίες, ξεκαθάρισε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμά τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί υποχωρήσεις από βασικές πολιτικές αρχές.

Οι αναφορές στο ΓεΣΥ

Ο πρώην Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη δημιουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, την οποία χαρακτήρισε το σημαντικότερο επίτευγμα της πολιτικής του διαδρομής.

Υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση, ασκώντας παράλληλα κριτική σε πολιτικά πρόσωπα και άλλους παράγοντες που, όπως υποστήριξε, είχαν αντιταχθεί στην εφαρμογή της για ιδεολογικούς λόγους ή για την εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Μεταξύ των προσώπων στα οποία αναφέρθηκε ήταν και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Κυπριακό: Υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού

Στο Κυπριακό, ο κ. Παμπορίδης τάχθηκε υπέρ της επίτευξης ενός ρεαλιστικού και έντιμου συμβιβασμού, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Άσκησε κριτική στους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά, υποστηρίζοντας ότι οι μαξιμαλιστικές τοποθετήσεις και ο λαϊκισμός έχουν δημιουργήσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες στην κοινωνία.

Κατά τον ίδιο, οι πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να προετοιμάζουν τους πολίτες για τις πραγματικές επιλογές και τους συμβιβασμούς που απαιτεί η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, αντί να καλλιεργούν φόβους και προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα.

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