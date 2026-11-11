Εκτενή κάλυψη δίνουν σήμερα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης στην αναμενόμενη άφιξη Ισραηλινών φιλάθλων στην Κύπρο για τον αυριανό αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Λεμεσό, ο οποίος θα σηματοδοτήσει την έναρξη των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι στο νησί, στο πλαίσιο της EuroLeague.
Σε επιφυλακή η Αστυνομία για τον πρώτο αγώνα της Μακάμπι με τη Χαποέλ στην Κύπρο: Μαζική κάθοδος 1500 φιλάθλων στο «Σπύρος Κυπριανού»
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το αυριανό ντέρμπι της EuroLeague στο «Σπύρος Κυπριανού» – Η Μακάμπι θα διαθέτει έως 3.000 εισιτήρια στους οπαδούς της για κάθε εντός έδρας αγώνα στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Israel Hayom", οι εκτιμήσεις των δύο ομάδων κάνουν λόγο για περίπου 1.500 φιλάθλους που αναμένεται να ταξιδέψουν από το Ισραήλ, που στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν τη Μακάμπι. Η Χάποελ εξασφάλισε 150 εισιτήρια για τους δικούς της φιλάθλους, τα οποία έχουν ήδη εξαντληθεί.
Όπως αναφέρεται, η Μακάμπι έχει λάβει άδεια από τις κυπριακές αρχές να διαθέτει έως 3.000 εισιτήρια στους φιλάθλους της για κάθε αγώνα, ενώ άλλα 1.500 προβλέπεται να διατίθενται στο κυπριακό κοινό. Πρόκειται για ανώτατα όρια κατανομής εισιτηρίων και όχι για επιβεβαιωμένη προσέλευση.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, στις 21:05, στο «Σπύρος Κυπριανού». Η μεταφορά της έδρας της Μακάμπι από το Βελιγράδι στη Λεμεσό εγκρίθηκε επισήμως από τη EuroLeague στις 4 Νοεμβρίου, ύστερα από τρία χρόνια κατά τα οποία η ισραηλινή ομάδα αγωνιζόταν στη σερβική πρωτεύουσα, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ.
Η ισραηλινή ιστοσελίδα "Walla" αναφέρεται επίσης εκτενώς στην αλλαγή έδρας και στις δηλώσεις του προπονητή της Μακάμπι, Οντέντ Κάτας, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο περιβάλλον θα λειτουργήσει αναζωογονητικά για την ομάδα.
«Περάσαμε καλές περιόδους στο Βελιγράδι, αλλά η επιστροφή συνεχώς στο ίδιο μέρος ήταν δύσκολη. Ίσως ένας νέος τόπος να είναι αναζωογονητικός», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι επιθυμία της ομάδας παραμένει να αγωνίζεται στο Ισραήλ, μπροστά στους φιλάθλους της.
Η αυριανή αναμέτρηση, επισημαίνουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με αστυνομική παρουσία και αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους του σταδίου, ενώ οι κυπριακές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ειδικές ρυθμίσεις για την προσέλευση του κοινού.
Η Λεμεσός θα φιλοξενήσει και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις της EuroLeague, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό στις 17 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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