Δημοσκόπηση Alpha για τις εκλογές στον ΔΗΣΥ: Προβάδισμα Αβέρωφ Νεοφύτου με 54%, στο 20% ο Γιώργος Παμπορίδης

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της RAI Consultants, Ολύμπιο Τουμάζου, ενώ τα ευρήματα σχολίασε η πολιτική αναλύτρια Μαρίνα Οικονομίδου.

Από τους ερωτηθέντες, ποσοστό 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ποιον υποψήφιο θα στηρίξει, 8% αναφέρει ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει, 4% επιλέγει λευκό ή άκυρο και 2% δεν δίνει απάντηση.

Τα ποσοστά μεταξύ όσων προτίθενται να ψηφίσουν

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανάλογα με την πρόθεση συμμετοχής στην εσωκομματική διαδικασία.

Μεταξύ όσων δηλώνουν βέβαιοι ότι θα προσέλθουν στην κάλπη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει 59%, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης 24%.

Στην κατηγορία των ερωτηθέντων που απαντούν ότι μάλλον θα συμμετάσχουν, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 59% και 20%.

Διαφορετική είναι η εικόνα μεταξύ όσων δηλώνουν ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψηφίσουν. Στη συγκεκριμένη ομάδα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει 31% και ο Γιώργος Παμπορίδης 7%.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση συμμετοχής, το ποσοστό όσων δηλώνουν βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν αυξήθηκε από 56% τον Σεπτέμβριο σε 60% τον Οκτώβριο.

Πώς άλλαξαν τα ποσοστά μετά την απόσυρση της Αννίτας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο κύματα, πριν και μετά την απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να μην διεκδικήσει το χρίσμα.

Στην πρώτη μέτρηση, τον Σεπτέμβριο, όταν στην εσωκομματική αναμέτρηση περιλαμβάνονταν τρεις υποψηφιότητες, η Αννίτα Δημητρίου συγκέντρωνε 43%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 35% και ο Γιώργος Παμπορίδης 8%.

Στο δεύτερο κύμα, τον Οκτώβριο, μετά την αποχώρηση της κ. Δημητρίου, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 54% για τον Αβέρωφ Νεοφύτου και 20% για τον Γιώργο Παμπορίδη.

Αντίστοιχες μεταβολές καταγράφονται και μεταξύ των ερωτηθέντων που δηλώνουν βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν.

Τον Σεπτέμβριο, η Αννίτα Δημητρίου συγκέντρωνε 51%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 38% και ο Γιώργος Παμπορίδης 6%. Τον Οκτώβριο, τα ποσοστά των δύο εναπομεινάντων υποψηφίων διαμορφώθηκαν σε 59% και 24% αντίστοιχα.

Οι προτιμήσεις ανά ηλικία

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης διαφοροποιήσεις στην υποστήριξη των υποψηφίων ανά ηλικιακή ομάδα.

Στους ερωτηθέντες ηλικίας 18 έως 29 ετών, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει 69%, έναντι 19% του Γιώργου Παμπορίδη.

Από την άλλη, ο πρώην Υπουργός Υγείας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό του στην ηλικιακή ομάδα 50 έως 59 ετών, όπου συγκεντρώνει 31%.

Τι δείχνει η ψήφος του 2023

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με την επιλογή τους στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Μεταξύ όσων είχαν στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, το 63% δηλώνει ότι θα τον επιλέξει ξανά στην εσωκομματική διαδικασία, ενώ 14% τάσσεται υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη.

Πιο ισορροπημένη εμφανίζεται η εικόνα μεταξύ των Συναγερμικών που είχαν ψηφίσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023. Στη συγκεκριμένη ομάδα, ο Γιώργος Παμπορίδης συγκεντρώνει 35% και ο Αβέρωφ Νεοφύτου 33%.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η δημοσκόπηση της RAI Consultants για τον Alpha Κύπρου πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη συμμετείχαν 228 μέλη του ΔΗΣΥ και στη δεύτερη 353.

Το δεύτερο μέρος της έρευνας, με επίκεντρο την εσωκομματική αναμέτρηση, παρουσιάστηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, προγραμματίζεται η παρουσίαση πρόσθετων αποτελεσμάτων σχετικά με τις πολιτικές και κομματικές τάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Πηγή: Alpha Κύπρου – Δημοσκόπηση RAI Consultants