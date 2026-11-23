Η αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ «είναι απαράδεκτη και αποτελεί συνέπεια της έκδοσής του στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει η ΕΔΕΚ σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.
ΕΔΕΚ: Απαράδεκτη εξέλιξη η αποφυλάκιση του Αϊκούτ - Συνέπεια της έκδοσής του στο Ισραήλ
Η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ είναι συνέπεια της έκδοσής του στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και πρέπει να επισύρει παραδειγματική τιμωρία. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές και οι ποινές να εκτίονται», σημειώνει.
Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, «η καταδίκη για σφετερισμό δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια δικαστική απόφαση, αλλά να συνοδεύεται από την ουσιαστική εφαρμογή της. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, σεβασμού προς τους πρόσφυγες μας και διασφάλισης ότι ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών δεν θα μένει ατιμώρητος».
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