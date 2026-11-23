«Ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και πρέπει να επισύρει παραδειγματική τιμωρία. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές και οι ποινές να εκτίονται», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, «η καταδίκη για σφετερισμό δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια δικαστική απόφαση, αλλά να συνοδεύεται από την ουσιαστική εφαρμογή της. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, σεβασμού προς τους πρόσφυγες μας και διασφάλισης ότι ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών δεν θα μένει ατιμώρητος».